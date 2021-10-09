شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار أسعار الدواجن والبيض.. والكيلو يسجل 31 جنيها فى المزرعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الشعبة العامة للثروة الداجنة بالاتحاد العام للغرف على استقرار أسعار الدواجن والبيض مع بداية الأسبوع اليوم السبت 9-10-2021 في السوق المحلي.

وقال الدكتور عبد العزيز السيد رئيس الشعبة العامة للثروة الداجنة بالاتحاد العام للغرف، إن أسعار الدواجن البيضاء تتراوح بين 30 - 31 جنيها في المزرعة وتراوح سعر المستهلك بين 32-36 جنيها للكيلو .

وأضاف السيد في تصريحات خاصة أن أسعار الدواجن البلدى 37 جنيها للكيلو في المزرعة وتراوح سعر المستهلك بين 40-42 جنيها للكيلو، والدواجن المجمدة وزن 1 كجم بين 34-38 جنيها للكيلو، أسعار الأمهات 22 جنيها في المزرعة، وأسعار الدواجن الساسو 44 جنيها.

وأشار رئيس الشعبة العامة للثروة الداجنة إلى أن أسعار البيض الأبيض 47 جنيها فى المزرعة، وسعر المستهلك تتراوح بين 50-53 جنيها للكرتونة، وتراوح سعر كرتونة البيض الأحمر بين 48 جنيها في المزرعة ويصل السعر للمستهلك بين51-54 جنيها، وسجلت أسعار البيض البلدى في المزرعة 50 جنيها ويتراوح السعر للمستهلك بين 54-57 جنيها.