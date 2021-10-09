شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم تهبط 5 جنيهات.. وعيار 21 يسجل 770 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هبطت أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 9 أكتوبر 2021 بقيمة 5 جنيهات، على خلفية هبوط ملحوظ في سعر أونصة الذهب اليوم في البورصات العالمية من مستويات 1775 دولارا إلى 1756 دولارا بختام جلسات التداول هذا الأسبوع.





أسعار الذهب فى مصر

عيار 18 سجل 660 جنيها

عيار 21 سجل 770 جنيها

عيار 24 سجل 881 جنيها

الجنيه الذهب 6160 جنيه

أونصة الذهب 1756 دولارا

كانت أسعار الذهب سجلت ارتفاع أسعار الذهب في البورصة العالمية ظهر أمس الجمعة نتيجة إعلان وزارة العمل الأميركية في تقريرها الشهري عن التوظيف، حيث أعلنت إن الوظائف في القطاعات غير الزراعية الأميركية زادت 194 ألف الشهر الماضي، هذا وقد تم تعديل قراءة شهر أغسطس 2021 بالزيادة إلى 366 ألفا، من 235 ألف وظيفة، كما هبط معدل البطالة إلى 4.8% في سبتمبر 2021 بالمقارنة مع 5.2% في أغسطس الماضي.

وكان من المتوقع أن يضيف الاقتصاد الأميركي نحو 500 ألف وظيفة، فيما كان التقديرات تشير إلى تراجع البطالة إلى 5.1%، وفقا لاستطلاع أجرته رويترز.

في حين عاد الذهب للتراجع بختام جلسات التداول مساء أمس الجمعة بفعل ضغط من ارتفاع عائد السندات والدولار.