شكرا لقرائتكم خبر عن وزير السياحة ومدير عام اليونسكو يدرسان مستجدات أعمال مشروعات تُنفذ فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقب انتهاء المحاضرة التي ألقاها أمس الجمعة بالمقر الرئيسي لمنظمة اليونسكو بالعاصمة الفرنسية باريس، التقي الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار أودري أزولاي مدير عام منظمة اليونسكو بمقر المنظمة، وذلك لمناقشة موضوعات عديدة متعلقة بالتراث والحضارة، وسبل التعاون خلال الفترة القادمة.

وحرصت المدير العام للمنظمة علي تهنئة الوزير على المحاضرة التي أشاد بها الحضور والتي تعكس جهود الدولة في مجال الآثار.

وقد تم خلال اللقاء مناقشة واستعراض آخر مستجدات الأعمال في المشروعات التي يتم تنفيذها بالتعاون مع منظمة اليونسكو في مجال الحفاظ علي الآثار والتراث.

وفي نهاية اللقاء، أهدى الدكتور خالد العناني آزولاي مستنسخاً لقناع يويا المحفوظ بالمتحف المصري بالتحرير والتي كانت زارته بصحبة الوزير في شهر إبريل الماضي على هامش مشاركتها في حضور موكب المومياوات الملكية.

كما دعاها الوزير لحضور الاحتفالية التي سيتم إقامتها في الأقصر خلال الفترة القادمة.

إن علاقة التعاون المثمر والفعال بين مصر واليونسكو تمتد الى القرن الماضي، ومشروع إنقاذ معابد النوبة يعتبر من أهم المشاريع التي تتضمنتها آوجه التعاون بينهما، كما أن مصر من الدول المؤسسة لمنظمة اليونسكو، ومكتب المنظمة بالقاهرة يعتبر أول مكتب إقليمي يٌقام للمنظمة خارج العاصمة الفرنسية باريس وثاني مكتب يُقام لها في العالم بعد باريس.