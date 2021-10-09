شكرا لقرائتكم خبر عن الأجنحة المصرية في باريس وكييف ودبي..نشاط مكثف للترويج للسياحة في مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منذ أن عادت حركة السياحة والسفر بين معظم بلدان العالم، عملت الحكومة المصرية بشكل عام ووزارة السياحة والآثار بشكل خاص على الترويج للسياحة في مصر، واستخدام الوسائل المختلفة لتنشيط السياحة وجذب السائحين من الدول المختلفة، ومن بين هذه الوسائل المشاركة في المعارض السياحية الدولية، حيث تشارك الوزارة في معرضين بباريس وكييف خلال الفترة الحالية بالإضافة للمشاركة في الجناح المصري باكسبو دبي 2020.

وتشارك وزارة السياحة والآثار هذا العام، في المعرض السياحي الدولي IFTM TOP RESA في دورته الأربعين والمٌقام حالياً بالعاصمة الفرنسية باريس، وتستمر فعالياته خلال الفترة من 5-8 أكتوبر الجارى، والذي يعتبر من أهم المعارض المهنية السياحية التي تُقام سنوياً في فرنسا.

وتبلغ مساحة الجناح 90 مترا بمشاركة عارضين يمثلون عدداً من شركات السياحة والفنادق المصرية، وشركة مصر للطيران، ووزارة البيئة.

واتخذ الجناح المصري المُشارك في هذا المعرض الطابع الفرعوني في تصميمه، حيث صُمم على شكل صرح معبد، واحتوى جسم المعبد من الخارج على صور مضيئة متنوعة عن مصر تعبر عن الحياة والجمال والتنوع الذى يتمتع بها المقصد السياحي المصري، وإبراز لقطات تجمع ما بين السياحة الشاطئية والسياحة الثقافية والأماكن الأثرية المختلفة.

ويضم الجناح مجموعة من شاشات العرض الكبيرة التي يتم من خلالها عرض مجموعة من الأفلام المختلفة منها عن الافتتاحات الأثرية الأخيرة وبعض الأفلام التي أطلقتها الوزارة مؤخراً في إطار حملاتها الترويجية، كما يوجد هولوجرام لقناع الملك الشاب توت عنخ أمون وكرسي العرش الخاص به وذلك فى إطار الترويج للمتحف المصري الكبير.

وبالتزامن شاركت الوزارة في المعرض السياحي الدولي UITM الذي عقد بالعاصمة الأوكرانية كييف خلال يومي 5 و6 أكتوبر الجاري، والذي يعد من أهم المعارض السياحية في دولة أوكرانيا، وذلك بهدف تعزيز الحركة السياحية الوافدة من أوكرانيا إلى مصر.

وشهد الجناح المصري في اليوم الأول للمعرض إقبالاً ملحوظاً من قبل زائري المعرض والمهتمين بالسياحة المصرية، كما حصد على أفضل جناح مشارك بالمعرض، كما تم توزيع الهدايا والنشرات السياحية على رواد الجناح والرد على استفساراتهم الخاصة بالسياحة والسفر إلى مصر.

وتأتي أهمية المشاركة في هذا المعرض خاصة مع اقتراب بدء الموسم السياحي الشتوي، مؤكداً أن السوق الأوكراني يعد أحد أهم الأسواق السياحية المصدرة للسياحة إلى مصر، والتي كان سائحيها من أوائل السائحين الوافدين إلى مصر منذ استئناف الحركة السياحية في يوليو 2020.

ومساحة الجناح المصري المشارك بالمعرض هذا العام تبلغ حوالي 72م2 ويتسع لعدد من الفنادق المصرية، وقد تم تزويد الجناح بأحدث الوسائل التكنولوجية وشاشات عرض كبيرة لعرض المواد الدعائية من أفلام وصور للمقاصد السياحية المصرية المختلفة.

وبالإضافة لذلك تشارك السياحة والآثار في معرض اكسبو دبي بعرض تابوت أثري للكاهن بسماتيك و5 مستنسخات تمثل 4 نماذج من كنوز الملك توت عنخ امون ونموذج لتمثال للآلهة ماعت، بالإضافة إلى مجموعة من الصور والأفلام الترويجية للأماكن الأثرية والمنتجعات السياحية ومشروع المتحف المصري الكبير، واستخدام لوحات دعائية سياحية وتصميمات ورسومات ذات الطابع المصري القديم ورموز الكتابة الهيروغليفية داخل وخارج الجناح لضمان إبراز هوية مصر التاريخية، فضلاً عن اختيار ألوان وتصميمات تجمع بين عراقة الماضي وتطور الحاضر واستشراف المستقبل.

وقالت وزارة السياحة والآثار في بيان صادر عنها: إن ذلك يأتي في إطار الحرص على إتاحة كافة إمكاناتها وخبراتها لإنجاح المشاركة المصرية في معرض اكسبو دبي 2020، وإظهار الجناح المصري بالصورة التي تتناسب مع مكانة مصر باعتبارها أحد أهم المقاصد السياحية والأثرية العالمية.