شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على حجم العمالة المشتركة في التأمينات الاجتماعية عام 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشكل توافر الحماية الاجتماعية والصحية للعاملين لها أثر كبير في إحساس العمال بالاستقرار والأمان، وفي هذا الإطار، تشير نتائج بحث القوى العاملة الصادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء إلى مجموعة من المؤشرات الهامة وفقا لما يلي:

- بلغت نسبة العاملين المـشتركين في التأمينات الاجتماعية 44.7% من جملة العاملين بأجر وترتفع هذه النسبة الى 71.4% بين الإناث مقابل 40.2% للذكور.

- بلغت نسبة العاملين المشتركين في التأمينات الاجتماعية في القطاع الحكومي إلى 97.2% من جمـلة العاملين بأجر في القطاع الحكومي ثم العاملين بالقطاع العام والأعمال العام بنسبة 93.4%.

- كان العاملين بالقطاع الخاص (خارج المنشآت) هم الأقل نـسبة، حيث بلغت 10.8% من جملة المشتركين في هذا القطاع.

- بلغت نسبة العاملين المـشتركين في التأمينات الاجتماعية 44.7% من جملة العاملين بأجر وترتفع هذه النسبة الى 71.4% بين الإناث مقابل 40.2% للذكور.

- بلغت نسبة العاملين بعقد قانونى 40.3% من جملة العاملين بأجر وترتفع هذه النسبة بين الإنـاث لتصل إلى 73.1% مقابل 34.8% بين الذكور.