شكرا لقرائتكم خبر عن أوبك تتوقع ارتفاع متوسط سعر سلة خاماتها إلى 66.55 دولار للبرميل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت أحدث تقديرات منظمة أوبك، ارتفاع المتوسط الشهري لسعر سلة خامات أوبك خلال شهر سبتمبر2021 إلى 72.84 دولار للبرميل، أي بنسبة زيادة تبلـغ 3.6% مقارنـة بالشهر السابق، وتتوقع المنظمة ارتفاع المتوسط السنوي لسعر سلة خاماتها فـي عام 2021 إلى 66.55 دولار للبرميل، أي بنسبة زيادة تبلغ 60.5% مقارنة بعام 2020، وذلك وفقا للنشرة الشهرية حول التطورات البترولية في الأسواق العالمية سبتمبر 2021.

وأشار التقرير الصادر عن منظمة الدول العربية المصدرة للنفط، إلى أن معدل أسعار سلة خامات أوبك قد انخفض خلال شهر أغسطس 2021 بنسبة 4.4 % (3.2 دولار للبرميل) مقارنـة بالشهر السابق، ليصل إلى 70.3 دولار للبرميل، وهـو أكبر انخفاض شهري له منذ شهر سبتمبر 2020.

ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى تبـاطؤ عمليات الشراء القوية من المصافي الصينية في ظل حصص استيراد محـدودة لمصافي التكرير من النفط الخام، وانخفاض عمليات تشغيل المصافي بسبب إعـادة إجراءات الإغلاق والقيود المفروضة على التنقل وسوء الأحوال الجوية، فضلاً عن تراجـع الطلـب علـى وقـود النقل في العديد من الدول الآسيوية الرئيسية الأخرى المستهلكة للنفط، بما في ذلك اليابان .