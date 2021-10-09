شكرا لقرائتكم خبر عن لـ3.3 مليون مستفيد من التمويل متناهي الصغر.. كيف تحصل على تعويض من الشركات؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل نشاط التمويل متناهي الصغر، نمو في أرصدة وأعداد المستفيدين من النشاط وبلغت 22.90 مليار جنيه بإجمالي 3.34 مليون مستفيد في نهاية يوليو من عام 2021، وحددت الهيئة العامة للرقابة المالية، سبل حصول المستفيدين من النشاط على تعويض من شركات وجمعيات التمويل متناهي الصغر، من خلال عدة خطوات وهي:

1- يعد فرع التمويل والمركز الرئيسي لجهة التمويل المكان المخصص لتقديم الشكوى بخلاف الوسائل الإلكترونية أو الخط الساخن أو ما شابه، ويتم الرد عليها خلال مدة لا تتجاوز 30 يوم من تاريخ استلامها.

2- من حق العملاء التوجه إلى مقر تقديم الشكاوى، وإذ لم يوافقوا على التسوية المعروضة عليهم من جهات التمويل لديهم الحق في اللجوء للهيئة.

3- تأكد من البيانات اللازمة لتقديم الشكاوى وآلياتها والإطار الزمني للنتيجة.

4- تقدم بالشكوى لفرع التمويل أو المركز الرئيسي لجهة التمويل في حالة شكك في مخالفة أو تلاعب وفي حالة عدم التجاوب تقدم بشكوى للهيئة أو الجهات المنصوص عليها في التعاقد.

5- يجب إخطار العملاء مسبقًا بنتائج معاملاتهم المالية وبفترة وافية لتجنب فرط الاستدانة والتعثر.

6- تقديم المشورة للعملاء المتعثرين أو على وشك الإفلاس.

7- تقديم طلب لجهات التمويل لجدولة الديون عند وجود مؤشرات لعدم القدرة على السداد.

جاء النمو فى أعداد المستفيدين من التمويل متناهى الصغر رغم جائحة فيروس كورونا بفضل 6 إجراءات اتخذتها هيئة الرقابة المالية، وهي: تيسيرات للعملاء المنتظمين فى السداد، تيسيرات التعامل مع العملاء المتضررين، مراجعة سياسة التسعير الخاصة بالتمويلات الجديدة، وبما يأخذ فى الاعتبار تخفيض سعر الفائدة للإيداع والإقراض الأخيرة والصادرة عن البنك المركزى المصرفى 16 مارس عام 2020، وكذا أي مزايا أخرى قد تحصل عليها جهات التمويل متناهي الصغر خلال الفترة القادمة من تيسيرات يتيحها البنك المركزى المصرى في سداد الاستحقاقات الائتمانية لعملاء البنوك من المؤسسات مع اعتماد تلك المراجعة من مجلس إدارة/أمناء الجهة الممولة في خلال فترة 3 أسابيع على الأكثر من تاريخه.