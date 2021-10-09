"إيه الفرق بين التخصيم والتمويل البنكي؟".. 10 نقاط توضح الفارق

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القاهرة - سامية سيد - واصلت العديد من الشركات، الاستفادة من نشاط التخصيم، حتى ارتفعت حجم الأرصدة المدينة إلى 8.4 مليار جنيه في نهاية يوليو عام 2021 بنسبة نمو 41%، وزادت عدد الشركات المحلية إلى 409 شركة بنسبة نمو 8.5%، ويوضح ”الخليج 365” الفرق بين نشاط التخصيم والتمويل المصرفي في 10 نقاط.

بدايةً نشاط التخصيم هو وسيلة للحصول على تمويل قصير الأجل لزيادة دورة التدفق النقدي مع تحسن في السيولة، فضلًا عن الربحية من خلال عقد تمويل ينشأ بين المخصم والبائع وبمقتضاه يقوم المخصم بشراء الحقوق المالية الحالية والمستقبلية الناشئة عن بيع السلع وتقديم الخدمات.

1- نشاط غير مصرفي يخضع لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية، في حين القروض نشاط مصرفي يخضع لرقابة البنك المركزي.

2- يهتم التخصيم أساساً بالدين المشترى فيما تهتم القروض بالجدارة الائتمانية للعميل.

3- يحتوي التخصيم على 3 أطراف أما القروض يحتوي على طرفين فقط.

4- لا يظهر التخصيم في الميزانية مما يخفف الأعباء المالية في المقابل تعاملات القروض تظهر في الميزانية.

5- يوفر التمويل للعميل بعد بيع وشحن البضاعة فاتورة نهائية، أما التمويل المصرفي يمنح الائتمان المصرفي للعميل قبل وبعد شحن البضاعة.

6- يركز التخصيم على تحليل مدي قدرة وانتظام المدين (مشتري البضائع) في سداد التزاماته بالإضافة إلى جدارته الائتمانية.

7- التخصيم يقدم تمويل فوري ولذلك يظهر ضمن النقدية في الميزانية الخاصة بالعميل باعتباره دين محال إلى شركة التخصيم (في حالة خدمة التخصيم مع عدم

حق الرجوع)، في المقابل تندرج القروض البنكية ضمن الالتزامات في الميزانية.

8- يتعامل التخصيم مع كل فئات العملاء في جميع القطاعات، أما التمويل البنكي يقوم على أساس المركز المالي للعملاء.

9- التمويل إما مع حق الرجوع أو بدون حق الرجوع فيما يشترط التمويل البنكي حق الرجوع على العميل.

10- تتضمن خدمات التخصيم كلا من: تغطية المخاطر، خدمات التحصيل وادارة المدينين بجانب منح التمويل، في حين أن التمويل البنكي يمنح التمويل فقط.