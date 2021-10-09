شكرا لقرائتكم خبر عن «صنع في السعودية».. 21 شركة سعودية تشارك في «أنوقا» الألماني والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يشارك برنامج "صنع في السعودية" بمعرض أنوقا 2021 المنعقد في مدينة كولن الألمانية خلال الفترة من 9 - 13 أكتوبر الجاري، بحضور 21 شركة سعودية من قطاع الأغذية.

وتأتي مشاركة البرنامج انطلاقًا من دوره في تسويق المنتجات الوطنية محليًا وإقليميًا وعالميًا، وتوجيه القوة الشرائية نحو المنتجات والخدمات المحلية، وصولًا إلى رفع مساهمة القطاع الخاص في إجمالي الناتج المحلي إلى 65% ورفع نسبة الصادرات غير النفطية إلى نحو 50% من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي بحلول عام 2030.

وأوضح أمين عام هيئة تنمية الصادرات السعودية فيصل بن سعد البداح، أن الصادرات السعودية من قطاع الأغذية شهدت ارتفاعًا بنسبة 9% في النصف الأول من عام 2021م، مقارنةً بذات المدة من عام 2020م، إذ بلغت قيمتها 7.4 مليارات ريال.