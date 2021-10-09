شكرا لقرائتكم خبر عن 364 مليون دولار محفظة التعاون الدولي لمصر مع بنك التنمية الأفريقي.. انفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة التعاون الدولي، إن المحفظة الجارية للمشروعات المنفذة بين مصر وبنك التنمية الأفريقي تبلغ قيمتها 364.6 مليون دولار، وتضم العديد من المشروعات في مجالات تطوير العشوائيات وإدارة المخلفات وريادة الأعمال وتطوير خدمات المياه والصرف.

وأوضحت الوزارة، في انفوجراف، أن مصر من الأعضاء المؤسسين للبنك الأفريقي للتنمية، وتتجاوز محفظة التعاون الإنمائي الإجمالية مع البنك 6.7 مليار دولار، تم من خلالها تمويل أكثر من 107 مشروع تنموي، منها 1.1 مليار دولار تم توجيهها لتمويل مشروعات للقطاع الخاص، مشيرة إلى أن المشروعات المنفذة مع بنك التنمية الأفريقي تأتي في إطار رؤية وزارة التعاون الدولي لوضع المواطنين في محور الاهتمام، وتنفيذ المشروعات الجارية، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.



انفوجراف التعاون الدولي مع بنك التنمية الأفريقي

وأشارت وزارة التعاون الدولي، إلى حرص الحكومة على تعزيز العمل المشترك مع بنك التنمية الأفريقي، لدعم الجهود التنموية الوطنية من جهة، وتحقيق التكامل الإقليمي مع دول قارة أفريقيا من خلال المشروعات المشتركة، فضلا عن دفع الدور الذي يمكن أن يقوم به القطاع الخاص في تنمية القارة انطلاقًا من خبرته المكتسبة من المشروعات القومية الكبرى المنفذة في مصر.

جدير بالذكر أنه خلال العام الجاري تم التوقيع مع البنك على اتفاقيات تمويل تنموي للمساهمة في تمويل عدد من المشروعات من بينها اتفاقية بقيمة 109 مليون يورو لتمويل برنامج الصرف الصحي المتكامل بالمناطق الريفية بصعيد مصر- الأقصرتستفيد منها وزارة الإسكان، واتفاقية أخرى بقيمة 145 مليون يورو لتحسين عوامل الكفاءة والأمان بالسكك الحديدية تستفيد منها وزارة النقل.