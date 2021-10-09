شكرا لقرائتكم خبر عن في اليوم العالمي للبيض.. تعرف على أسباب ارتفاع أسعاره في السوق المحلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد أسعار البيض في السوق المحلي، ارتفاعًا خلال الفترة الماضية، وتخطت أسعار كرتونة البيض الأبيض والأحمر 50 جنيها للمستهلك بينما وصل سعر كرتونة البيض البلدى 60 جنيهًا للمستهلك، ويكشف الدكتور عبد العزيز السيد رئيس الشعبة العامة للثروة الداجنة بالاتحاد العام للغرف التجارية، أسباب الارتفاع غير المسبوق، والذي تزامن مع اليوم العالمي للبيض.

قال عبدالعزيز السيد، إن ارتفاع أسعار البيض، ترجع إلى آليات العرض والطلب، مضيفًا أن أسعار البيض عقب شهر رمضان تسببت في خسائر المنتجين حيث كانت تباع للكرتونة بأقل من التكلفة، متوقعا أن تشهد الارتفاع أإكثر مع دخول المدارس وزيادة الإقبال على البيض لطلبة المدارس.

وأضاف "السيد"، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أنه من المتوقع أن يحدث ضبط لسوق الدواجن بعد توصيات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتشكيل اللجنة العليا للثروة الداجنة، والتي كان من ضمن أهدافها تعظيم الانتاج الداجني وتقليل التكاليف على المنتج المصري وأيضًا تحديد الأسعار وضبطها، وفتح أسواق جديدة للإنتاج المحلي في الخارج عن طريق التصدير، ولكن حتى الآن لم يتم تفعيل دور اللجنة.

وأشار رئيس الشعبة العامة للثروة الداجنة، إلى أنه يمكن أن يتم ضبط السوق والأسعار من خلال تحديد تكلفة الإنتاج وفقا لأسعار العلف والبوتاجاز ومدخلات الإنتاج على المنتج وتحديد هامش الربح المناسب، وعلى أن يتم وضع تسعيرة إجبارية لمدة 3 أو 6 أشهر على أن يتم تحديث وتعديل أسعار الإنتاج الداجني عقب نهاية كل فترة أو دورة إنتاجية.