شكرا لقرائتكم خبر عن صندوق النقد: تخفيف جديد لأعباء ديون 24 دولة فقيرة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أقر صندوق النقد الدولي اليوم، تخفيف عبء الدين لصالح 24 دولة فقيرة من بينها دولتان جديدتان مستفيدتان هما ليسوتو وقرغيزستان؛ لمساعدتها على مواجهة جائحة كوفيد-19.

وأوضح الصندوق في بيان صادر عنه، أن تخفيف أعباء الديون هذا هو التخفيف الرابع الذي تمت الموافقة عليه منذ ظهور الوباء، مشيراً إلى أن قيمته بلغت 124 مليون دولار.

وقال البيان: "إن تخفيف أعباء خدمة الديون يساعد على تحرير الموارد المالية الشحيحة لتقديم دعم حيوي صحي واجتماعي واقتصادي للتخفيف من تأثير الجائحة"، مشيراً إلى أن الدفعة الحالية تغطي مدفوعات مستحقة حتى 10 يناير من العام 2022.

وأضاف صندوق النقد الدولي: أنه إلى جانب ليسوتو وقرغيزستان، تلقت دول أخرى مساعدات عبر تخفيف أعباء الديون، هي بنين وبوركينا فاسو وبوروندي وجمهورية أفريقيا الوسطى وجزر القمر وجيبوتي وإثيوبيا وغامبيا وغينيا وغينيا بيساو وهايتي وليبيريا ومدغشقر وملاوي ومالي ونيبال والنيجر ورواندا وسان تومي وبرينسيبي وسيراليون وجزر سليمان وطاجيكستان.