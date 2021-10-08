شكرا لقرائتكم خبر عن التجارة: أكثر من 50 الف زائر للجناح المصرى خلال أسبوع في أكسبو 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، أن الجناح المصري المشارك بفعاليات اكسبو 2020 دبى شهد إقبالاً غير مسبوق من الزائرين خلال الأسبوع الأول من المعرض، وبلغ عدد زوار الجناح حتى الآن نحو 50 ألف زائر من مختلف دول العالم، وهو ما يجعله أحد أكثر الأجنحة جذباً للزائرين .

وقالت الوزيرة، في بيان صحفي، اليوم الجمعة، إنها لمست خلال افتتاحها للجناح المصرى منذ أيام قليلة اهتمام كبير من الزائرين بالجناح المصرى، الذين عبروا عن انبهارهم بمحتويات الجناح ومدى التقدم الذى تشهده مصر حالياً .

وفى هذا الإطار قال الدكتور أحمد مغاوري، رئيس التمثيل التجاري والمفوض العام للمشاركة المصرية باكسبو 2020 دبى، إن الإقبال الكبير منذ بداية إكسبو يعود إلى المحتوى الفريد الذي يتمتع به الجناح المصري وأهمها التابوت الأثري الذي يجسد حضارة مصر العريقة والمستنسخات الفرعونية، بالإضافة إلى العرض الجذاب لكافة التطورات التي تشهدها مصر حاليًا في كافة ميادين الحياة وعلى رأسها مجالات الصناعة والبنية التحتية والمدن الذكية والمشروعات القومية، وذلك عبر شاشات تفاعلية على أعلى مستوى من التقنيات الحديثة.

وأضاف المفوض العام للمشاركة المصرية بالاكسبو، أن مصر تستهدف أن يحافظ الجناح المصري بإكسبو على هذه الوتيرة من الإقبال المتزايد لا سيما من خلال إثراء المحتوى خاصةً مع بدء الفعاليات التي ستقام داخل الجناح والتي ستتضمن ندوات وحلقات نقاشية ومؤتمرات.