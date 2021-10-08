شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم السعودية تربح 235 مليار ريال..وصعود بورصة مسقط في أسبوع الإعصار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباين أداء بورصات الخليج، خلال جلسات الأسبوع المنتهي، أول أسبوع في شهر أكتوبر، إذ ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية، بنسبة 0.83% رابحًا 95.57 نقطة، ليغلق عند مستوى 11591.33 نقطة، للأسبوع الثاني على التوالي، وصعد المؤشر العام لسوق مسقط، بنسبة 0.5% رابحًا 19.68 نقطة ليغلق عند مستوى 3962.18 نقطة، في أسبوع الإعصار، فيما تراجع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بنسبة 2.56% خاسرًا 73 نقطة ليغلق عند مستوى 2772 نقطة، وخسر رأس المال السوقي نحو 10 مليارات درهم.





بورصة السعوديةارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية، خلال جلسات الأسبوع المنتهي، بنسبة 0.83% رابحًا 95.57 نقطة، ليغلق عند مستوى 11591.33 نقطة، للأسبوع الثاني على التوالي، وبلغ حجم التداول ببورصة السعودية 966.7 مليون سهم بقيمة 39.4 مليار ريال عبر تنفيذ 2.1 مليون صفقة، وربح رأس المال السوقي 235.3 مليار ريال ليغلق عند 10.306 تريليون ريال سعودي.

وصعدت 8 قطاعات ببورصة السعودية على رأسها البنوك بنسبة 4.33%، أعقبه قطاع الطاقة بنسبة 2.32%، فيما تراجع قطاع الاتصالات بنسبة 3.32%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 2.09%.





بورصة مسقطكما ارتفع المؤشر العام لسوق مسقط، خلال جلسات الأسبوع المنتهي، بنسبة 0.5% رابحًا 19.68 نقطة ليغلق عند مستوى 3962.18 نقطة، وبلغ حجم التداول 22.5 مليون سهم بقيمة 5.35 مليون ريال، وربح رأس المال السوقي 64.3 مليون ريال ليصل إلى مستوى 22.067 مليار ريال.

وتصدر الأسهم المرتفعة "العمانية القطرية للتأمين" بنسبة 6.02%، أعقبه سهم "بنك مسقط" بنسبة 4.93%، يليه سهم "الدولية للاستثمارات المالية" بنسبة 3.03%، فيما تصدر الأسهم المتراجعة سهم "ظفار الدولية للتنمية" بنسبة 7.56%، أعقبه سهم "الأسماك العمانية" بنسبة 7.5%، يليه سهم "الوطنية للألومنيوم" بنسبة 4.76%.





بورصة الكويتفيما تباين أداء مؤشرات بورصة الكويت، خلال تعاملات الأسبوع المنتهي، إذ ارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 0.27% رابحًا 18.68 نقطة ليغلق عند مستوى 6883.51 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الأول بنسبة 0.24% خاسرًا 18.05 نقطة ليغلق عند مستوى 7478.45 نقطة، وصعد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 1.92% رابحًا 108.13 نقطة ليغلق عند مستوى 5726.80 نقطة، وزاد مؤشر رئيسي 50 بنسبة 1.33% رابحًا 78.20 نقطة ليغلق عند مستوى 5964.68 نقطة.

وبلغ حجم التداول خلال تعاملات الأسبوع نحو 2.5 مليار سهم بقيمة 264.1 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 72.1 ألف صفقة.





الأسواق الإماراتيةفيما تراجع المؤشر العام لسوق دبي المالي، خلال جلسات الأسبوع المنتهي، بنسبة 2.56% خاسرًا 73 نقطة ليغلق عند مستوى 2772 نقطة، وخسر رأس المال السوقي نحو 10 مليارات درهم ليغلق عند مستوى 381.4 مليار درهم.

وهبط ببورصة دبي، قطاع البنوك بنسبة انخفاض 3.64% بضغوط هبوط سهم مصرف عجمان بنسبة 1.16%، بنك الإمارات دبي الوطني بنسبة 8.54%، ثم قطاع العقارات بنسبة انخفاض 0.47% بضغوط هبوط سهم شركة إعمار العقارية بنسبة 0.25%، الاتحاد العقارية 3.85%.

فيما ارتفع المؤشر العام لسوق أبو ظبي للأوراق المالية، خلال جلسات الأسبوع المنتهي، بنسبة 0.14% رابحًا 11 نقطة ليغلق عند مستوى 7709 نقطة، وربحت بورصة أبو ظبي 54 مليار درهم ليغلق عند مستوى 1.394 تريليون درهم.

وصعد ببورصة أبو ظبي قطاع الاتصالات بنسبة نمو 1.9% مدفوعًا بارتفاع سهم مجموعة الإمارات للاتصالات بنسبة 1.83%، ثم قطاع العقار بنسبة نمو 0.93% مدفوعًا بصعود سهم شركة الدار العقارية بنسبة 2.23%، مجموعة الشارقة بنسبة 7.46%.