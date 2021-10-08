شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يحسب جهاز الإحصاء بيانات الزواج والطلاق في مصر? والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يسعى الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إلى إظهار صورة حقيقية لحالات الزواج والطلاق الرسمية على اختلاف أنواعها، لمساعدة صانعي السياسات ومتخذي القرار في التخطيط العمراني ورصد الموارد لاستيعاب حالات الزواج الجديدة من ناحية، ومواجهة ظاهرة الطلاق لتلافي آثارها السلبية على الأسرة التي تعوق عملية التنمية الشاملة في المجتمع.

ويعرض ”الخليج 365” أبرز المعلومات الخاصة بمؤشرات الزواج والطلاق وفقا لما يلي:

س. ما هي مصادر بيانات الزواج والطلاق لجهاز الإحصاء؟

ج. يعتمد جهاز الإحصاء على محاكم شؤن الأسرة وعددها 221 محكمة ترد منها البيانات شهريا عن حالات الزواج والطلاق التي تتم بين المصريين متفقي الديانة أو الملة لغير المسلمين، إلى جانب مصلحة الشهر العقاري والتوثيق.

س. ما هي أهم التعاريف والمصطلحات المستخدمة في مؤشرات الزواج؟

ج. الزواج الجديد ويقصد به الزواج الذي يتم لأول مرة بين زوجين حتى إذا كان قد سبق لهما أو لأحدهما الزواج، والتصادق ويقصد به تسجيل زواج عرفي تم بين زوجين بتاريخ حدوثه بينهما مهما طالت مدته.

س. ما هي أهم التعاريف والمصطلحات المستخدمة في مؤشرات الطلاق؟

ج. الطلاق البائن وهذا النوع من الطلاق له 3 حالات أولها الطلاق الذي يقع قبل الدخول أي قبل أن تتم الحياة الزوجية، والطلاق على مال وهو موافقة الزوج على تطليق زوجته بناءا على طلبها مقابل تعويض تؤديه إليه نظير إبراءه من مؤخر الصداق أو النفقة، وأخيرا الطلاق المكمل للثلاث، إذا سبق هذه الطلقة طلقتان أيا كان نوعهما يعتبر الطلاق في هذه الحالة بائنا بينونة كبري.