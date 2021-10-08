شكرا لقرائتكم خبر عن موجز الاقتصاد اليوم الجمعة 8-10-2021..تعديل أسعار البنزين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الجمعة 8-10-2021، عددًا كبيرًا من الأخبار الاقتصادية المهمة سواء المحلية أو العالمية، أبرزها إعلان لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية تعديل سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة ليصبح كالآتى: 7 جنيهات للتر البنزين 80 و8.25 جنيه للتر البنزين 92 و9.25 جنيه للتر البنزين 95 وتثبيت سعر بيع السولار عند 6.75 جنيه للتر، وارتفاع أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 8 أكتوبر 2021 بقيمة 5 جنيهات، على خلفية زيادة ملحوظة فى سعر أونصة الذهب اليوم فى البورصات العالمية إلى مستويات 1775 دولارا.

لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية تكشف أسباب تعديل أسعار البنزينقررت لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية المعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائى للمنتجات البترولية بشكل ربع سنوى فى اجتماعها المنعقد عقب انتهاء شهر سبتمبر الماضى التوصية بتعديل الأسعار الحالية السائدة فى السوق المحلى وذلك للربع أكتوبر / ديسمبر 2021 حيث تم تعديل سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة اعتباراً من الساعة التاسعة صباحاً. لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية تكشف أسباب تعديل أسعار البنزينقررت لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية المعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائى للمنتجات البترولية بشكل ربع سنوى فى اجتماعها المنعقد عقب انتهاء شهر سبتمبر الماضى التوصية بتعديل الأسعار الحالية السائدة فى السوق المحلى وذلك للربع أكتوبر / ديسمبر 2021 حيث تم تعديل سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة اعتباراً من الساعة التاسعة صباحاً.

وجاءت أسعار البنزين الجديدة، بحسب بيان رسمي، لوزارة البترول، صباح اليوم الجمعة، كالآتى: 7 جنيهات للتر البنزين 80 و8.25 جنيه للتر البنزين 92 و9.25 جنيه للتر البنزين 95 وتثبيت سعر بيع السولار عند 6.75 جنيه للتر.



أسعار الذهب فى مصر اليوم ترتفع 5 جنيهات إثر زيادة كبيرة فى السعر العالمىارتفعت أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 8 أكتوبر 2021 بقيمة 5 جنيهات، على خلفية زيادة ملحوظة فى سعر أونصة الذهب اليوم فى البورصات العالمية إلي مستويات 1775 دولارا. أسعار الذهب فى مصر اليوم ترتفع 5 جنيهات إثر زيادة كبيرة فى السعر العالمىارتفعت أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 8 أكتوبر 2021 بقيمة 5 جنيهات، على خلفية زيادة ملحوظة فى سعر أونصة الذهب اليوم فى البورصات العالمية إلي مستويات 1775 دولارا.

أسعار الذهب فى مصر

عيار 18 سجل 664 جنيها

عيار 21 سجل 775 جنيها

عيار 24 سجل 886 جنيها

الجنيه الذهب 6200 جنيه

أونصة الذهب 1764 دولارا "جمارك السويس" تفرج عن سيارات بـ261 مليون جنيه فى سبتمبر الماضىأفرجت الإدارة العامة لجمارك السيارات بالسويس، عن سيارات ركوب ملاكى موديلات وطرازات إفراجًا نهائيًا للاستخدام الشخصى والتجارى، منها 851 سیارة نظم خاصة «إعفاءات ذوى إعاقة وموقوفات»، بقیمة إجمالية بلغت 257.9 مليون جنيه. "جمارك السويس" تفرج عن سيارات بـ261 مليون جنيه فى سبتمبر الماضىأفرجت الإدارة العامة لجمارك السيارات بالسويس، عن سيارات ركوب ملاكى موديلات وطرازات إفراجًا نهائيًا للاستخدام الشخصى والتجارى، منها 851 سیارة نظم خاصة «إعفاءات ذوى إعاقة وموقوفات»، بقیمة إجمالية بلغت 257.9 مليون جنيه.

أضافت الإدارة، في بيان صحفي، اليوم الجمعة، أن الضرائب والرسوم الجمركية المُحصلة عن تلك السيارات 46 مليونًا و243 ألف جنيه، فيما بلغت ضريبة القيمة المضافة المحصلة عن هذه السيارات 19 مليونًا و496 ألف جنيه، بإجمالى إيرادات محصلة قدرها 65 مليونًا و739 ألف جنيه.

تدريب 763 موظفا مرشحا للانتقال للعاصمة الإدارية على برامج لرفع قدراتهمانتهى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، من تدريب 763 موظفًا مرشحًا للانتقال للعاصمة الإدارية، وذلك خلال سبتمبر الماضي، وذلك وسط إجراءات احترازية مشددة للوقاية من فيروس تدريب 763 موظفا مرشحا للانتقال للعاصمة الإدارية على برامج لرفع قدراتهمانتهى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، من تدريب 763 موظفًا مرشحًا للانتقال للعاصمة الإدارية، وذلك خلال سبتمبر الماضي، وذلك وسط إجراءات احترازية مشددة للوقاية من فيروس كورونا

وقال الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، إن الخطة التنفيذية لتدريب موظفي الجهاز الإداري للدولة المرشحين للانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة تشمل، حزمة برامج أساسية والتي تقدم لكل المرشحين، وتتضمن تزويد الموظفين بالموضوعات المتعلقة برفع الوعي الوطني وباللياقة الوظيفية، وحزمة برامج الجدارات والتي تُبنى على أساس نتائج تقييم الجدارات السلوكية، وفي هذا الإطار تم الانتهاء من إعداد "كارت" تدريبي لكل موظف مرشح للانتقال، بحيث يكون التدريب مستجيبًا للاحتياجات من الجدارات السلوكية التي تم التقييم على أساسها.