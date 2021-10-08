شعبة المستوردين توضح حقيقة زيادة أسعار السلع الغذائية بعد ارتفاع البنزين

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

نفى المهندس متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية والتموين بالشعبة العامة للمستوردين، ارتفاع أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية خلال الفترة المقبلة بعد تحريك أسعار البنزين بمشتقاته.

وأوضح بشاي، في تصريحات لـ"مصراوي"، أن الحكومة أبقت أسعار السولار المستخدم في نقل البضائع كما هو دون زيادة، وكذلك الإبقاء على سعر المازوت دون زيادة.

وفي سياق متصل، أكدت وزارة النقل، أنه لا زيادة في أسعار تذاكر القطارات أو المترو بعد ارتفاع أسعار البنزين.

وأضاف مصدر بالوزارة، في تصريحات لـ"مصراوي"، أنه حال وجود أي زيادة لتذاكر القطارات أو المترو خلال الفترة الحالية، سيتم الإعلان عنها.

من جانبها، ردت وزارة التنمية المحلية على إمكانية زيادة تعريفة الأجرة في وسائل النقل بالمحافظات، وذلك بعد قرار وزير البترول بتعديل أسعار البنزين.

وقال الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، في تصريحات لصحيفة "اليوم السابع"، إن تعريفة أجرة المواصلات بالمحافظات لن تزيد وذلك لثبات أسعار السولار الذي تعتمد عليه سيارات ومركبات النقل العام والسرفيس.

وأشار قاسم إلى أنه سيتم توجيه المحافظات بشن حملات على مواقف السرفيس والميكروباص للتأكد من عدم زيادة التعريفة.

وفي وقت سابق، قررت الحكومة رفع أسعار البنزين بجميع أنواعه والغاز الطبيعي للسيارات بقيمة 25 قرشًا للتر.

ووفقاً للجريدة الرسمية، أصبح بنزين 80 بسعر 7 جنيهات بدلاً من 6.75 جنيه، وبنزين 92 بـ 8.25 جنيه بدلاً من 8 جنيهات، كما زاد سعر بنزين 95 وأصبح 9.25 جنيه بدلاً من 9 جنيهات، فيما تم تثبيت سعر بيع السولار عند 6.75 جنيه للتر.

كما رفعت الحكومة سعر المتر المكعب الغاز الطبيعي المستخدم كوقود للسيارات إلى 3.75 جنيه مقابل 3.50 جنيه.

ورفعت الحكومة سعر المازوت لصناعات الأسمنت وقمائن الطوب وباقي القطاعات والجهات الأخرى إلى 4200 جنيه للطن، بدلاً من 3900 جنيه للطن.

وأبقت الحكومة على سعر المازوت عند مستوى 1500 جنيه للطن للصناعات الغذائية التي يحددها قرار من وزارة التجارة والصناعة، و2500 جنيه للطن لشركات إنتاج الكهرباء والطاقة.

وبدأ العمل بالأسعار الجديدة من الساعة التاسعة صباح الجمعة 8 أكتوبر.