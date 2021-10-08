شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أسهم بالبورصة تحقق صعودًا يتجاوز 10% خلال 4 جلسات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حققت 5 أسهم بالبورصة المصرية، صعودًا تجاوز نسبة 10% خلال جلسات الأسبوع المنتهي، والتي اقتصرت على 4 جلسات فقط بسبب تعطل البورصة أمس الخميس بمناسبة انتصارات حرب أكتوبر، وهذه هي الأسهم الرابحة:

1- حق الاكتتاب لشركة بورسعيد للتنمية الزراعية والمقاولات بنسبة 13.33% ليصل إلى مستوى 1.335 جنيه.

2- العربية المتحدة للشحن والتفريغ بنسبة 18.56% ليصل إلى مستوى 1.367 جنيه.

3- مينا للاستثمار السياحي والعقاري بنسبة 19.81% ليصل إلى مستوى 1.657 جنيه.

4- المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات بنسبة 32.96% ليصل إلى مستوى 2.029 جنيه.

5- روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والأكريلك بنسبة 35.14% ليصل إلى مستوى 11 جنيه.

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 0.18% ليغلق عند مستوى 10536.39 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، أول أسبوع في شهر أكتوبر، فيما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 2.2% ليغلق عند مستوى 2662.81 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" انخفاضًا بنحو 1.72% ليغلق عند مستوى 3608.62 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" تراجعًا بنحو 0.01% ليغلق عند مستوى 12884.99 نقطة، وهبط مؤشر تميز في بنسبة 5.8% ليغلق عند مستوى 4468.86 نقطة.

فيما خسر رأس المال السوقي للبورصة المصرية، بنحو 4.3 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 699 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 0.6%، ونزل رأس المال السوقى للمؤشر الرئيسى من 369.9 مليار جنيه إلى 369.8 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 0.01%، وتراجع رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 135.8 مليار جنيه إلى 132.7 مليار جنيه بنسبة انخفاض 2.3%.