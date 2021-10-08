شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع بورصة «وول ستريت» في بداية التعاملات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - فتحت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت على ارتفاع اليوم الجمعة، مدفوعة بمكاسب في أسهم الطاقة، حتى بعدما أظهرت بيانات أن الوظائف الأمريكية نمت أقل بكثير من المتوقع في سبتمبر أيلول، وسط تراجع في التوظيف الحكومي.

وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 2.63 نقطة، بما يعادل 00.01 بالمئة، إلى 34757.57 نقطة.

وارتفع المؤشر ستاندرد اند بورز 500، 6.75 نقطة أو 0.15 بالمئة، إلى 4406.51 نقطة، وزاد المؤشر ناسداك المجمع 40.70 نقطة، أو 0.28 بالمئة إلى 14694.72 نقطة.