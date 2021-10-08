شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب والعملات فى السعودية اليوم الجمعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار العملات فى السعودية اليوم الجمعة 8 أكتوبر 2021، استقرارًا أمام الريال السعودى، ليثبت سعر 1 دولار أمريكى عند 3.75 ريال سعودى، واستقر سعر 1 يورو عند 4.34 ريال سعودى.





وجاءت أسعار العملات اليوم فى المملكة العربية السعودية كالتالى:سجل 1 دولار أمريكى نحو 3.75 ريال سعودى.

سجل 1 يورو نحو 4.34 ريال سعودي.

سجل 1 جنيه استرليني نحو 5.11 ريال سعودي.

سجل 1 دولار كندي نحو 2.99 ريال سعودي.

سجل 1 دولار أسترالي نحو 2.74 ريال سعودي .

سجل 1 ين ياباني نحو 0.03 ريال سعودي.

سجل 1 جنيه مصري نحو 0.24 ريال سعودي.

سجل 1 درهم إماراتي نحو 1.02 ريال سعودي.

سجل 1 دينار بحريني نحو 9.95 ريال سعودي.

سجل 1 دينار كويتي نحو 12.43 ريال سعودي.



أما أسعار الذهب فى السعودية، فسجل سعر الذهب "عيار 24" فى المملكة العربية السعودية 212.69 ريال سعودى.

وجاءت أسعار الذهب اليوم فى السعودية بالريال السعودى كالتالى: ​​​​سعر الذهب عيار 24 بنحو 214.28 ريالسعر الذهب عيار 22 بنحو 196.42 ريالسعر الذهب عيار 21 بنحو 187.50 ريال سعر الذهب عيار 18بنحو 160.71 ريال سعر الذهب عيار 14بنحو 125 ريال سعر أوقية الذهببنحو 6,664 ريال