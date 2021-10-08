شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب فى مصر اليوم ترتفع 5 جنيهات إثر زيادة كبيرة فى السعر العالمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 8 أكتوبر 2021 بقيمة 5 جنيهات، على خلفية زيادة ملحوظة فى سعر أونصة الذهب اليوم فى البورصات العالمية إلي مستويات 1775 دولارا.

أسعار الذهب فى مصر

عيار 18 سجل 664 جنيها

عيار 21 سجل 775 جنيها

عيار 24 سجل 886 جنيها

الجنيه الذهب 6200 جنيه

أونصة الذهب 1764 دولارا

ارتفاع أسعار الذهب في البورصة العالمية، جاء نتيجة إعلان وزارة العمل الأميركية في تقريرها الشهري عن التوظيف، حيث أعلنت إن الوظائف في القطاعات غير الزراعية الأميريكية زادت 194 ألف الشهر الماضي.

هذا وقد تم تعديل قراءة شهر أغسطس 2021 بالزيادة إلى 366 ألفا، من 235 ألف وظيفة، كما هبط معدل البطالة إلى 4.8% في سبتمبر 2021 بالمقارنة مع 5.2% في أغسطس الماضي.

وكان من المتوقع أن يضيف الاقتصاد الأميركي نحو 500 ألف وظيفة، فيما كان التقديرات تشير إلى تراجع البطالة إلى 5.1%، وفقا لاستطلاع أجرته رويترز.