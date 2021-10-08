شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار خام برنت والدولار وراء تعديل سعر البنزين الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية، عن سبب تعديل أسعار بيع منتجات البنزين، وذلك لعاملين وهما أولًا : زيادة أسعار خام برنت في السوق العالمي بنسبة 7%، وزيادة طفيفة في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه بنسبة حوالي 0.1% خلال الفترة من أبريل / يونيو 2021 مقابل الفترة يوليو / سبتمبر 2021

ويعتبر أسعار صرف الجنيه وسعر خام برنت أهم مؤثرين ومُحددين لتكلفة إتاحة وبيع المنتجات البترولية فى السوق المحلية بخلاف الأعباء والتكاليف الأخرى، وبناءً على هذه الأسعار أوصت اللجنة بزيادة البنزين بأنواعه 25 قرشًا للتر وثبات أسعار السولار لما له من تأثير مباشر وغير مباشر على وسائل النقل وأسعار السلع الغذائية.

وجاءت أسعار البنزين الجديدة، كالآتى: 7 جنيهات للتر البنزين 80 و8.25 جنيه للتر البنزين 92 و9.25 جنيه للتر البنزين 95 وتثبيت سعر بيع السولار عند 6.75 جنيه للتر.

يشار إلى أن لجنة التسعير التلقائى تجتمع كل ثلاثة أشهر، وتلتزم اللجنة بتحريك أسعار الوقود صعودا أو هبوطا بشكل تدريجى وبقدر محدود حتى يستطيع المواطنين التكيف مع الأسعار الجديدة.

يذكر أنه تم تحديد سعر بيع المتر المكعب من الغاز الطبيعي المضغوط المستخدم كوقود للسيارات تسليم سيارة المستهلك بمحطة التموين 375 قرشًا بالمواصفات العادية شاملًا رسم الدمغة النوعي طبقًا للقوانين الصادرة في هذا الشأن، وحدد سعر بيع الطن من المازوت بالمواصفات العادية بسعر 4200 جنيه لكل طن تسليم مستودعات التوزيع لصناعات قمائن الطوب والأسمنت وباقي القطاعات والجهات والاستخدامات الأخرى.