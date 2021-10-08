شكرا لقرائتكم خبر عن "جمارك السويس" تفرج عن سيارات بـ261 مليون جنيه فى سبتمبر الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفرجت الإدارة العامة لجمارك السيارات بالسويس، عن سيارات ركوب ملاكى موديلات وطرازات إفراجًا نهائيًا للاستخدام الشخصى والتجارى، منها 851 سیارة نظم خاصة «إعفاءات ذوى إعاقة وموقوفات»، بقیمة إجمالية بلغت 257.9 مليون جنيه.

أضافت الإدارة، في بيان صحفي، اليوم الجمعة، أن الضرائب والرسوم الجمركية المُحصلة عن تلك السيارات 46 مليونًا و243 ألف جنيه، فيما بلغت ضريبة القيمة المضافة المحصلة عن هذه السيارات 19 مليونًا و496 ألف جنيه، بإجمالى إيرادات محصلة قدرها 65 مليونًا و739 ألف جنيه.

أوضحت أن الإدارة العامة لجمارك السيارات بالسويس أفرجت نهائيًا عن 12 سيارة نقل بقيمة بلغت 3 ملايين و775 ألف جنيه خلال شهر سبتمبر الماضى.

أضافت جمارك السويس، في تقريرلها، أنه تم تحصيل الضرائب والرسوم الجمركية عن تلك السيارات بقيمة مليون و132 ألف جنيه، بينما بلغت ضريبة القيمة المضافة عنها 687 ألف جنيه، وبلغت ضريبة الأرباح التجارية والصناعية 32 ألف جنيه بإجمالى إيرادات مُحصلة قدرها مليون و851 ألف جنيه.

أشار التقرير إلى أن الإدارة العامة لجمارك السيارات بالسويس، أفرجت نهائيا خلال شهر سبتمبر الماضى عن 1480 سيارة ملاكى ونقل بقيمة إجمالية بلغت 261 مليونًا و696 ألف جنيه، فيما بلغت إجمالى الضرائب والرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة والرسوم والضرائب الأخرى المُحصلة عنها نحو 67 مليونًا و591 ألف جنيه.