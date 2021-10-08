بعد زيادة البنزين.. تعرف على سعر اسطوانة البوتاجاز

الشارقة - اميمة ياسر -

نشرت الجريدة الرسمية قرار وزير البترول والثروة المعدنية بتعديل أسعار البنزين، وجاءت الأسعار الجديدة كالتالى: بنزين 80 بـ7 جنيهات لليتر، و8.25 جنيهات للتر البنزين 92، و9.25 جنيهات للتر البنزين 95، فيما تم تثبيت سعر السولار عند 6.75 جنيهات للتر.

ووفقاً لموقع "صدى البلد"، فإن التعديل الجديد للمنتجات البترولية لم يتضمن سعر أسطوانة البوتاجاز، وذلك للحفاظ على نفقات الأسرة المصرية خلال الفترة الحالية التي تشهد عودة الدراسة، بجانب اعتماد بعض المحال عليها.

وأضاف الموقع أن سعر أسطوانة البوتاجاز ظل كما هو عند 65 جنيهاً للأسطوانة.

وأشار الموقع إلى سعر أنبوبة البوتاجاز اليوم ظل كما هو منذ أكثر من عام ونصف العام، حيث تسعى الدولة ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي للسيطرة على الأسواق وتنفيذ الحماية الاجتماعية للمواطنين، وأيضا تقديم الدعم بالشكل المناسب.

وتضخ وزارة البترول نحو مليون و200 ألف أسطوانة بوتاجاز يومياً لتلبية احتياجات السوق المحلية والمواطنين، كما تشارك وزارة البترول في اللجنة الثلاثية مع وزارتي التموين والمالية، لسد أي احتياجات زائدة خلال فترة شهر رمضان المبارك، خاصة مع زيادة الاستهلاك خلال تلك الفترة.