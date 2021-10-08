شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار العملات اليوم الجمعة 8 أكتوبر 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقرت أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الجمعة 8 أكتوبر 2021، أمام الجنيه المصرى، وذلك لتعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر ، ليستقر سعر الدولار أمام الجنيه المصرى عند سعر 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع، وثبت سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى، عند سعر 18.03 للشراء، 18.26 جنيه للبيع، كما ثبت سعر صرف الدينار الكويتى عند سعر 49.25 جنيه للشراء، و52.20 جنيه للبيع.

ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديث فورى للأسعار حال تغييرها.

ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم والتى جاءت كالتالى:​​

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم استقر سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى عند سعر 21.18 جنيه للشراء، 21.46 جنيه للبيع، وذلك وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى. سعر الريال السعودى اليوماستقر سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، عند سعر 4.18 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، طبقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى. سعر الدينار الكويتى اليومثبت سعر صرف الدينار الكويتى اليوم أمام الجنيه المصرى، عند سعر 49.25 جنيه للشراء، و52.20 جنيه للبيع، وهذه الأسعار طبقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى. سعر الريال السعودى اليوماستقر سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، عند سعر 4.18 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، طبقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى. سعر الدينار الكويتى اليومثبت سعر صرف الدينار الكويتى اليوم أمام الجنيه المصرى، عند سعر 49.25 جنيه للشراء، و52.20 جنيه للبيع، وهذه الأسعار طبقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

سعر الدولار اليوماستقر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى عند سعر 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى. سعر اليورو الأوروبى اليومثبت سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى، عند سعر 18.03 للشراء، 18.26 جنيه للبيع، وذلك وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.