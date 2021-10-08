شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الدولار اليوم الجمعة 8 أكتوبر 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ثبت سعر الدولار اليوم الجمعة الموافق 8 أكتوبر 2021، أمام الجنيه المصرى بكافة البنوك المصرية، ليستقر سعره فى بنكى الأهلي وبنك مصر عند 15.64 جنيه للشراء، 15.74 جنيه للبيع، وفى بنك البنك التجارى الدولى عند 15.66 جنيه للشراء، 15.76 جنيه للبيع، بينما سجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى عند سعر 15.65 جنيه للشراء، 15.75 جنيه للبيع، وذلك لعدم وجود تعاملات بالبنوك العاملة فى مصر نظرًا للعطلة الأسبوعية يومى الجمعة والسبت.

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15.75 جنيه للبيع. سعر الدولار فى البنك الأهلي المصري سعر الدولار فى البنك الأهلي المصري 15.64 جنيه للشراء.

وسجل سعر الدولار فى البنوك كالتالى: سعر الدولار فى البنك المركزى المصري15.66 جنيه للشراء.

15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية15.65 جنيه للشراء.

15.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة15.66 جنيه للشراء.

15.76 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك مصر 15.64 جنيه للشراء.

15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"15.66 جنيه للشراء.

15.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى15.68 جنيه للشراء.

15.76 جنيه للبيع.