شكرا لقرائتكم خبر عن فى 10 نقاط تعرف على خطة الحكومة فى التعليم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ضاعفت الحكومة حجم الاستثمارات على الصحة والتعليم خلال 7 سنوات فقط ، ارتفع بنسبة 506% ما يعكس اهتمام الدولة ببناء الإنسان والاستثمار فى العنصر البشرى، كما يعكس قدرة الدولة على ضخ استثمارات مع الزيادة السكانية المتتالية.

1- تضاعفت الاستثمارات العامة في قطاع التعليم من 4.9 مليار في 2013 الى 56 مليار جنيه في العام المالي الحالي

2- تم الإنفاق في التعليم ما قبل الجامعي أكثر من 50 مليار جنيه في العديد المنشآت وتطوير المنظومة التعليمية.

3- يجرى الانتهاء من مشروعات في التعليم العالي بمشروعات تتجاوز 550 مشروعا، بإجمالي استثمارات 140 مليار جنيه

4- تعمل الحكومة على مضاعفة الجامعات الحكومية وإنشاء الجامعات الأهلية وتطوير وتطوير منظومة التعليم الفني أيضا.

5- تستهدف الحكومة تَحْقِيق عددًا من الـمبادرات تتمثل أبرزها في استكمال التحول الرقمي في منظومة التعليم، واستكمال منصات التعليم عن بعد.

6- تشهد الاستثمارات لمشروعات التربية والتعليم نموًا بنسبة 25%، حيث تصل إلى 19.4 مليار خلال العام المالي القادم

7- نمو الاستثمارات الموجهة لمشروعات التعليم الجامعي بنسبة 11% لتصل إلى 22 مليار جنيه خلال 21/2022.

8- وضعت الدولة رؤية كان لها عدة مستهدفات، من بينها الحاجة إلى بناء 40 ألف فصل جديد حتى العام المالي 2021/2022

9- التوسع في إنشاء المدارس المصرية اليابانية، وهو مشروع تبناه الرئيس السيسي لتخريج طفل مصري يتواكب مع أحدث النظم في التعليم وهو النموذج الياباني، وكان المستهدف بناء 62 مدرسة يابانية

10- التوسع في تجربة مدارس النيل، كنموذج آخر من المدارس الحكومية المتميزة التي نسعى لاستحداثها، بواقع 22 مدرسة.