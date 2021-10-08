الاقتصاد

فى 10 نقاط تعرف على خطة الحكومة فى التعليم

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن فى 10 نقاط تعرف على خطة الحكومة فى التعليم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ضاعفت الحكومة حجم الاستثمارات على الصحة والتعليم خلال 7 سنوات فقط ، ارتفع بنسبة 506% ما يعكس اهتمام الدولة ببناء الإنسان والاستثمار فى العنصر البشرى، كما يعكس قدرة الدولة على ضخ استثمارات مع الزيادة السكانية المتتالية.

 

1- تضاعفت الاستثمارات العامة في قطاع التعليم من 4.9 مليار في 2013 الى 56 مليار جنيه في العام المالي الحالي

2- تم الإنفاق في التعليم ما قبل الجامعي أكثر من 50 مليار جنيه في العديد المنشآت وتطوير المنظومة التعليمية.

3- يجرى الانتهاء من مشروعات في التعليم العالي بمشروعات تتجاوز 550 مشروعا، بإجمالي استثمارات 140 مليار جنيه

4- تعمل الحكومة على مضاعفة الجامعات الحكومية وإنشاء الجامعات الأهلية وتطوير وتطوير منظومة التعليم الفني أيضا.

5- تستهدف الحكومة تَحْقِيق عددًا من الـمبادرات تتمثل أبرزها في استكمال التحول الرقمي في منظومة التعليم، واستكمال منصات التعليم عن بعد.

6- تشهد الاستثمارات لمشروعات التربية والتعليم  نموًا بنسبة 25%، حيث تصل إلى 19.4 مليار خلال العام المالي القادم

7- نمو الاستثمارات الموجهة لمشروعات التعليم الجامعي بنسبة 11% لتصل إلى 22 مليار جنيه خلال 21/2022.

8- وضعت الدولة رؤية كان لها عدة مستهدفات، من بينها الحاجة إلى بناء 40 ألف فصل جديد حتى العام المالي 2021/2022

9- التوسع في إنشاء المدارس المصرية اليابانية، وهو مشروع تبناه الرئيس السيسي لتخريج طفل مصري يتواكب مع أحدث النظم في التعليم وهو النموذج الياباني، وكان المستهدف بناء 62 مدرسة يابانية

10- التوسع في تجربة مدارس النيل، كنموذج آخر من المدارس الحكومية المتميزة التي نسعى لاستحداثها، بواقع 22 مدرسة.

 

 

 

 

 

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا