شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسعار الأسماك اليوم الجمعة فى سوق العبور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرصد الخليج 365 اليوم الجمعة 8-10- 2021 أسعار السمك والجمبري بسوق العبور للجملة، وسجلت جميع الأصناف حالة من الاستقرار في ظل زيادة المعروض، وتراوحت أسعار البورى "1" بين 40-50 جنيها للكيلو، والبورى 2 ما بين 25-35 جنيها للكيلو.

وتراوحت أسعار البلطي المزارع 1 ما بين 22-26 جنيها للكيلو، والبلطى المزارع 2 سجل 18-21 جنيها، وسجلت أسعار البلطي الأسواني بين 17-37 جنيها للكيلو، والفيليه البلطي 30 - 110 جنيها للكيلو.

وسجلت أسعار المرجان "2" 23 – 27 جنيها للكيلو، والمرجان المجمد 15 – 25 جنيها للكيلو، وسجل البياض الأملس " 2 " 25 – 35 جنيها للكيلو، وأسعار القشر بياض بين 70-100جنيها للكيلو .

وتراوح أسعار البربون "1" بين 34-40 جنيها للكيلو، والبربون " 2 " 25-35 جنيها للكيلو، وأسعار المكرونة السويسي 70-80 جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار الجمبرى الجامبو بين 400 – 450 جنيها للكيلو، والجمبرى " 1 " 300 – 360 جنيها للكيلو، والجمبرى " 2 " 200 – 250 جنيها.