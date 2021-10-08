الاقتصاد

أسعار اللحوم اليوم.. الكيلو يبدأ من 140 جنيها

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار اللحوم اليوم.. الكيلو يبدأ من 140 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار اللحوم البلدى اليوم الجمعة 8-10-2021 استقرارا لجميع الأصناف فى السوق المحلي حسبما أكدت شعبة القصابين بالغرفة التجارية بالقاهرة. 

 

 

وسجلت  أسعار  اللحوم الكندوز  بين 140-165 جنيها للكيلو، واستقرت أسعار اللحوم الضأن بين 150-170 جنيها، والكبدة الضأن140-170 جنيه، وسجل سعر اللحوم الجملي بين 100-120 جنيها للكيلو. 

 

 

وتراوحت أسعار الكبدة الكندوز بين 130-160جنيها، ، واللحم المفروم الكندوز بجميع دراجاته بين 120-140 جنيها للكيلو، أسعار السجق البلدى بين 120-140 جنيها، وعرق التربيانكو تتراوح بين 140-160 جنيها للكيلو.

 

 

وتراوحت أسعار القلب تتراوح بين 140-160 جنيها، وسجلت أسعار الموزة الكندوز 140-160جنيها للكيلو، كباب الحلة 140-160 جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار الاستيك والبفتيك 130-160 جنيها للكيلو. 

 

 

 

 

 

 

الكلمات الدلائليه
MO Nasa

MO Nasa

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا