الاقتصاد

تعرف على ملاحظات المركزى للمحاسبات فى بيان للبورصة على القوائم المالية لـ"مصر للألومنيوم"

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على ملاحظات المركزى للمحاسبات فى بيان للبورصة على القوائم المالية لـ"مصر للألومنيوم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد الجهاز المركزي للمحاسبات،  في بيان للبورصة 6 ملاحظات على تقرير متابعة وتقويم أداء شركة مصر للألومنيوم عن العام المالي 2020/2021، وذلك في ضوء البيانات المتاحة التي وردت بنماذج المتابعة وتقيم الأداء المستوفاة بمعرفة الشركة، وهي:

 

1- لم تحقق الشركة القيمة المستهدفة للإنتاج عام 2020/2021، حيث بلغت قيمة الإنتاج الفعلي مقومًا بالأسعار التقديرية نحو 8915.876 مليون جنيه بانخفاض بنحو 1617.384 مليون جنيه بنسبة 15.4% عن القيمة المستهدفة البالغة 10533.260 مليون جنيه، ويرجع ذلك لانخفاض كمية الإنتاج التام الفعلية عن المستهدفة بنحو 46301 طن بنسبة 15.5%.

 

2- حققت الشركة القيمة المستهدفة للإيرادات عام 2020/2021، حيث بلغت القيمة الفعلية 11368.421 مليون جنيه بارتفاع نحو 835.161 مليون جنيه بنسبة 7.9%، عن القيمة المستهدفة البالغة 10533.260 مليون جنيه، ويرجع ذلك لعوامل سعرية فضلًا عن ارتفاع كمية المبيعات بنحو 20.307 ألف طن بنسبة 6.8% عن المستهدف.

 

3- حققت الشركة القيمة المستهدفة للصادرات عام 2020/2021، حيث بلغت القيمة الفعلية 7130.470 مليون جنيه بارتفاع نحو 837.824 مليون جنيه بنسبة 13.3% عن القيمة المستهدفة البالغة 6292.646 مليون جنيه.

 

4- أسفر نشاط الشركة عن مجمل خسارة انخفض إلى 84.938 مليون جنيه عام 2020/2021 بنحو 970.620 مليون جنيه بنسبة 92% عن القيمة المقدرة البالغة 1055.558 مليون جنيه، ويرجع ذلك أساسًا إلى ارتفاع إيرادات النشاط الفعلية عن المستهدفة.

 

5- حققت الشركة ربح سنة بنحو 28.276 مليون جنيه عام 2020/2021 بينما كان مقدرًا خسارة سنة بنحو 1037.869 مليون جنيه.

 

6- حققت الشركة قيمة مضافة صافية بنحو 507.646 مليون جنيه عام 2020/2021 بينما كان مقدرًا تحقيق قيمة مضافة صافية سالبة بنحو 391.961 مليون جنيه.

 

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا