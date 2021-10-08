شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على ملاحظات المركزى للمحاسبات فى بيان للبورصة على القوائم المالية لـ"مصر للألومنيوم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد الجهاز المركزي للمحاسبات، في بيان للبورصة 6 ملاحظات على تقرير متابعة وتقويم أداء شركة مصر للألومنيوم عن العام المالي 2020/2021، وذلك في ضوء البيانات المتاحة التي وردت بنماذج المتابعة وتقيم الأداء المستوفاة بمعرفة الشركة، وهي:

1- لم تحقق الشركة القيمة المستهدفة للإنتاج عام 2020/2021، حيث بلغت قيمة الإنتاج الفعلي مقومًا بالأسعار التقديرية نحو 8915.876 مليون جنيه بانخفاض بنحو 1617.384 مليون جنيه بنسبة 15.4% عن القيمة المستهدفة البالغة 10533.260 مليون جنيه، ويرجع ذلك لانخفاض كمية الإنتاج التام الفعلية عن المستهدفة بنحو 46301 طن بنسبة 15.5%.

2- حققت الشركة القيمة المستهدفة للإيرادات عام 2020/2021، حيث بلغت القيمة الفعلية 11368.421 مليون جنيه بارتفاع نحو 835.161 مليون جنيه بنسبة 7.9%، عن القيمة المستهدفة البالغة 10533.260 مليون جنيه، ويرجع ذلك لعوامل سعرية فضلًا عن ارتفاع كمية المبيعات بنحو 20.307 ألف طن بنسبة 6.8% عن المستهدف.

3- حققت الشركة القيمة المستهدفة للصادرات عام 2020/2021، حيث بلغت القيمة الفعلية 7130.470 مليون جنيه بارتفاع نحو 837.824 مليون جنيه بنسبة 13.3% عن القيمة المستهدفة البالغة 6292.646 مليون جنيه.

4- أسفر نشاط الشركة عن مجمل خسارة انخفض إلى 84.938 مليون جنيه عام 2020/2021 بنحو 970.620 مليون جنيه بنسبة 92% عن القيمة المقدرة البالغة 1055.558 مليون جنيه، ويرجع ذلك أساسًا إلى ارتفاع إيرادات النشاط الفعلية عن المستهدفة.

5- حققت الشركة ربح سنة بنحو 28.276 مليون جنيه عام 2020/2021 بينما كان مقدرًا خسارة سنة بنحو 1037.869 مليون جنيه.

6- حققت الشركة قيمة مضافة صافية بنحو 507.646 مليون جنيه عام 2020/2021 بينما كان مقدرًا تحقيق قيمة مضافة صافية سالبة بنحو 391.961 مليون جنيه.