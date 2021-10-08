شكرا لقرائتكم خبر عن «الأراضي البيضاء»: انتهاء تطوير 535 ألف م2 في جدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن برنامج الأراضي البيضاء عن الانتهاء من تطوير 11 أرضا خاضعة للرسوم من قِبل ملاكها في جدة، بمساحة إجمالية للأراضي المطورة تجاوزت 535 ألف م2، وذلك في إطار استهداف البرنامج دعم العرض والمساهمة في إيجاد سوق عقاري متوازن، حيث تُعنى المرحلة الحالية بالأراضي غير المطورة بمساحة 10 آلاف م2 فأكثر، الواقعة ضمن النطاق المعلن عنه عند إطلاق البرنامج في مرحلته الأولى عام 2017، والبدء في إصدار أوامر السداد (الفوترة).

وأوضح البرنامج في بيان أمس، أن تطوير هذه الأراضي يوفر أكثر من 970 قطعة أرض في جدة، مبينا أن الرسوم لا تطبق عند إنجاز تطوير الأرض بالاعتماد النهائي للمخطط أو بنائه خلال سنة من تاريخ صدور «أمر السداد»، وذلك بهدف تحفيز التطوير وزيادة المعروض من الأراضي المطورة بما يعود بالنفع على المواطنين أولا، ويسهم في زيادة المعروض العقاري.

وأكد البرنامج أنه وفقا لنتائج الدراسات التي أجراها فريق البرنامج بالتعاون مع الجهات المعنية خلال الفترة الماضية، تم تطبيق المرحلة الأولى لرسوم الأراضي البيضاء في المدينة المنورة، وحاضرة عسير، والطائف، ومنطقة جازان، وتبوك، والأحساء، على أن يمتد لمدن أخرى في تطبيق الرسوم تشمل حفر الباطن والقصيم وحائل وغيرها، إذ سيعلن عن تفاصيل تطبيق الرسوم فيها خلال الفترة المقبلة.

وأصبح تطبيق البرنامج على ثلاث مراحل بعد اعتماد مجلس الوزراء تعديل لائحة البرنامج، حيث شملت المرحلة الأولى الأراضي غير المطورة بمساحة 10 آلاف م2 فأكثر لمالك واحد، وضمت المرحلة الثانية الأراضي المطورة التي بلغت مساحتها 10 آلاف م2 فأكثر لمالك واحد أو أكثر من مالك، إضافة إلى مجموع الأراضي المطورة لمالك واحد وتبلغ مساحتها 10 آلاف م2 فأكثر في مخطط معتمد واحد، أما المرحلة الثالثة فحددت الأرض المطورة التي تبلغ مساحتها 5 آلاف م2 فأكثر لمالك واحد أو مجموعة ملاك، ومجموع الأراضي المطورة لمالك واحد وتبلغ مساحتها 10 آلاف م2 فأكثر في مدينة واحدة، وجميع المراحل تطبق داخل النطاق العمراني الذي تحدده وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.