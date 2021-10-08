شكرا لقرائتكم خبر عن 4 ملايين حاوية مستهدف سعة «المحطة الجنوبية» بميناء جدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال مدير عام ميناء جدة الإسلامي م. ماجد العرقوبي لـ ”الخليج 365”، إن دور إدارة ميناء جدة الإسلامي، بعد دخول الشركات التشغيلية هو الإشراف على تلك الشركات والتأكد من تقديمها لكل الخدمات اللازمة للعملاء، مشيرا إلى العمل على توسع وتقديم خدمات مضافة في قطاع مناولة الحاويات والبضائع المتعددة والمناطق اللوجستية.

وأوضح على هامش، احتفال بتدشين بدء أعمال الإنشاءات للمرحلة الأولى من مشروع تطوير محطة الحاويات الجنوبية في ميناء جدة الإسلامي، زيادة محطة الحاويات إلى 4 ملايين حاوية خلال الربع الأول من 2024، مقارنة بـ 2.4 مليون حاوية في الوقت الحالي مبينا بدء التشغيل في أبريل 2020 بنظام البناء والتشغيل والنقل ولمدة ثلاثين عامًا، ما سيسهم في تحويل محافظة جدة إلى مركز تجاري ولوجستي عالمي رئيسي.

وأضاف: خطط تطوير محطة الحاويات الجنوبية، تتضمن تمديد طول الرصيف من 1500 إلى 2150 مترًا، وتعميق الغاطس إلى 18 مترًا، مما سيمكن المحطة من خدمة خمس سفن في وقت واحد والتعامل مع أكبر سفن الحاويات العاملة اليوم وفي المستقبل، والتي تبلغ حمولتها ما يصل إلى 26 ألف حاوية قياسية.

وأشار العرقوبي إلى أن أعمال التطوير ستٌنفذ على أربع مراحل، حيث من المقرر أن يكتمل المشروع بالكامل بحلول عام 2024م، مستطردا: خاصة في ظل انطلاق تنفيذ المرحلة الأولى بنجاح حسب الخطط الموضوعة.

وتابع أن الأعمال ستشمل إضافة خمس عشرة رافعة ساحلية جديدة STS تتميز بأحدث التقنيات، و60 رافعة جسرية ذات الإطارات المطاطية RTGs تعمل بالكهرباء داخل الساحات التخزينية، وذلك على دفعات بدءًا من الربع الثاني من عام 2022، موضحا أنه سيتم التحكم في رافعات RTG من غرفة تحكم عن بعد على أحدث طراز تديرها كوادر وطنية سعودية.

وقال رئيس الهيئة العامة للموانئ عمر حريري، إن عقد الإسناد السابق، بمشروع تطوير محطة الحاويات الجنوبية في ميناء جدة الإسلامي، شهد العديد من قصص النجاح، معربا عن تطلعه لمزيد من النجاحات والتطوير في مراحل العمل المقبلة، تماشيا مع الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية وفق رؤية 2030 لتترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي.

ويجري تنفيذ العديد من المبادرات للحد من التأثير على البيئة، ويشمل ذلك تزويد جميع محطات RTG في الفناء بالطاقة الكهربائية لتقليل انبعاثات الكربون من الديزل، ومبادرة إعادة التدوير، واستكشاف مصادر الطاقة المتجددة مثل الألواح الشمسية وطاقة الرياح لتشغيل بعض مرافق المحطة، والتحول الرقمي لعمليات الأعمال الداخلية والخارجية إلى تقليل الاعتماد على الورق.