شكرا لقرائتكم خبر عن 20.6 مليون ريال مستحقات الدفعة الـ 14 لمزارعي القمح المحلي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بدأت المؤسسة العامة للحبوب صرف مستحقات الدفعة الـ 14 لمزارعي القمح المحلي الذين قاموا بتوريد الكميات المخصصة لهذا الموسم، وإغلاق الحسابات عبر المنصة الإلكترونية «محصولي».

وبلغ إجمالي ما تم إيداعه في حسابات المزارعين البنكية لهذه الدفعة 20 مليونا و603 آلاف و890 ريالا، لصافي كمية مستلمة 15 ألفا و71 طنا لعدد 46 مزارعا، وبذلك يبلغ إجمالي ما تم إيداعه منذ بداية الموسم 700 مليون و788 ألفا و870 ريالا، لعدد 1930 مزارعا وبكمية 529 ألفا و312 طنا.

وبدأت المؤسسة باستلام القمح المحلي من المزارعين للموسم الحالي من تاريخ 22 شعبان 1442هـ، وبلغ إجمالي الكمية المستلمة حتى الآن 572 ألفا و59 طنا لعدد 2071 مزارعا.

ولقرب إقفال موسم الاستلام لهذا العام، دعت المؤسسة المزارعين إلى سرعة إقفال حساباتهم فور الانتهاء من تسليم الكميات المخصصة لهم، ليتسنى إيداع الدفعات التالية بحسب الكميات الموردة وبعد استكمال إجراءات التدقيق.