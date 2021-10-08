شكرا لقرائتكم خبر عن 21.4 مليار ريال قروضا عقارية للأفراد في 60 يوما والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف البنك المركزي السعودي «ساما» عن أن القروض العقارية الجديدة المقدمة للأفراد من المصارف بلغت نحو 21.4 مليار ريال خلال شهري يوليو وأغسطس الماضيين، إذ قفزت في أغسطس لتبلغ 12.944 مليار ريال، مرتفعة بنسبة 54.7 %، مقارنة بـ8.398 مليار ريال في يوليو، فيما ارتفعت على أساس سنوي مقارنة بأغسطس 2020 بنحو 31.7 %، إذ سجلت في الشهر المماثل من العام الماضي 9.866 مليار ريال.

وأظهرت النشرة الإحصائية الشهرية للبنك المركزي، أن حجم التمويل المقدم من المصارف للأفراد في قطاع الفلل بلغ في أغسطس الماضي 10.122 مليار ريال، مرتفعا بنسبة 54 %، مقارنة بـ6.572 مليار ريال في يوليو 2021، مستحوذا على نسبة نحو 78 % من إجمالي قيمة التمويل العقاري السكني الجديد المقدم من المصارف للأفراد، فيما ارتفعت على أساس سنوي مقارنة بأغسطس 2020 بنحو 29.9 %، إذ سجلت 7.788 مليار ريال في الشهر المماثل من العام الماضي.

وأشارت النشرة إلى أن التمويل العقاري المقدم من المصارف للأفراد إلى قطاع الشقق في أغسطس الماضي بلغ 2.362 مليار ريال، مرتفعا بنسبة 59.4 %، مقارنة بـ1.481 مليار ريال عن يوليو 2021، ومستحوذا على 18.2 % من إجمالي التمويل المقدم للأفراد من المصارف، فيما ارتفعت على أساس سنوي مقارنة بأغسطس 2020 بنحو 55.6 %، إذ سجلت 1.518 مليار ريال في أغسطس من العام الماضي.

وأوضحت النشرة أن التمويل العقاري الجديد المقدم من المصارف للأفراد إلى قطاع الأراضي بلغ 510 ملايين ريال في أغسطس الماضي، مرتفعا بنسبة 47.8 %، مقارنة بـ345 مليون ريال في يوليو 2021، مستحوذا على نسبة 3.9 % من إجمالي القروض العقارية المقدمة من المصارف للأفراد، فيما انخفضت على أساس سنوي مقارنة بأغسطس 2020 بنحو 9.09 %، إذ سجلت في أغسطس من العام الماضي نحو 561 مليون ريال.

وبحسب النشرة فإن إجمالي عدد عقود التمويل ارتفع في أغسطس الماضي بنسبة 45.9 %، إذ سجلت 26.974 عقدا، مقابل 18.486 عقدا في يوليو 2021، بينما ارتفعت على أساس سنوي مقارنة بالشهر المماثل العام الماضي التي سجلت فيه 21.755 عقدا، بنسبة 23.9 %.