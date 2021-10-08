شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أكثر 10 شركات تداولاً بالبورصة المصرية خلال الأسبوع المنتهى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدر سهم "المجموعة المصرية العقارية"، قائمة أعلى 10 شركات من حيث قيمة التداول في سوق "داخل المقصورة" بالبورصة المصرية، خلال جلسات الأسبوع الماضي، بحجم تداول بلغ 66.4 مليون ورقة، وبقيمة تداول 392.8 مليون جنيه، يليه سهم "البنك التجاري الدولى (مصر)" بحجم تداول بلغ 9.1 مليون ورقة، وقيمة تداول 384.7 مليون جنيه.

وجاء في المركز الثالث، "زهراء المعادي للاستثمار والتعمير" بحجم تداول بلغ 8.2 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 373.9 مليون جنيه، ثم "الشمس للإسكان والتعمير" بحجم تداول 14.5 مليون ورقة، وبقيمة تداول 183.8 مليون جنيه، ثم "المتحدة للإسكان والتعمير" بحجم تداول 27.5 مليون ورقة، وقيمة تداول 146.4 مليون جنيه، وذلك وفقًا لتقرير البورصة الأسبوعي.

وفى المركز السادس "المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)"، بحجم تداول بلغ 158.7 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول بلغت 139.8 مليون جنيه، ثم "الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة" بحجم تداول 1.6 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 125.7 مليون جنيه، ثم "المنصورة للدواجن"، بحجم تداول 54.8 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 96.2 مليون جنيه، وفي المركز التاسع "بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية"، بحجم تداول 15.2 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 89.3 مليون جنيه، وجاءت في المركز الأخير "شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية"، بحجم تداول بلغ 5.3 مليون ورقة منفذة، بقيمة تداول بلغت 76.9 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" قد ارتفع بنسبة 0.18% ليغلق عند مستوى 10536.39 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، أول أسبوع في شهر أكتوبر، فيما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 2.2% ليغلق عند مستوى 2662.81 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" انخفاضًا بنحو 1.72% ليغلق عند مستوى 3608.62 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" تراجعًا بنحو 0.01% ليغلق عند مستوى 12884.99 نقطة، وهبط مؤشر تميز في بنسبة 5.8% ليغلق عند مستوى 4468.86 نقطة.