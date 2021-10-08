شكرا لقرائتكم خبر عن "حياة كريمة" تساهم فى دخول المرافق لقرى بالشرقية لأول مرة فى التاريخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المهندس راضى عبد العزيز، مساعد العضو المنتدب الرئيس التنفيذى لشركة المقاولات المصرية مختار إبراهيم، إن مبادرة حياة كريمة ساهمت فى دخول خدمات المرافق لقرى وتوابع وعزب، لم يسبق لها فى التاريخ دخول المرافق.

أضاف راضى عبد العزيز لـ"الخليج 365" أن محافظة الشرقية من المحافظات الكبيرة، والتى تحتاج لجهود كبيرة واستثمارات ضخمة، لتوصيل المرافق والخدمات لمختلف مناطقها، لافتا إلى أن هذا الأمر لم يكن ليتحقق لولا مشروع تطوير القرى المصرية فى مبادرة حياة كريمة، والذى حول الحلم إلى حقيقة ملموسة، سواء للقرى التى يتم توصيل الخدمات لها، أو للقرى، التى ستدخل الخدمة الفترة المقبلة.

من جانبه أشار المهندس هشام أبو الليل، رئيس الوحدة المحلية لقرية قهبونة بمركز الحسينية محافظة الشرقية، أنه لأول مرة فى التاريخ، يتم توصيل خدمات الصرف الصحى، للقرية الأم ولعدد من القري التابعة لها، منها العواشرة التى سيتم مد الخطوط لها قريبا بعد مدها للمناطق القريبة منها، لافتا إن هذا حلما طال انتظاره للمواطنين أن يدخل الصرف الصحى، لتوفير النفقات الكبيرة التى تتم شهريا نتيجة استخدام الخزانات الارضية وعربات الكسح.

أشاد هشام أبو الليل بالمبادرة التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى ، والتى تعد الأهم فى تاريخ مصر نظرا لنتائجها الهائلة على ملايين المواطنين، سواء فى مركز الحسينية وقراه ، أو فى مختلف مراكز محافظة الشرقية التى تحتاج فعلا للخدمات ، بداية من شق ورصف الطرق والكهرباء وتدعيمها وتبطين الترع ومنها ترعة قهبونة الرئيسية وغيرها من الخدمات.