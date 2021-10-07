شكرا لقرائتكم خبر القصبي يبحث مع وزراء ومسؤولين في السويد نقل التقنيات المتطورة وتوطينها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - التقى وزير التجارة، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتجارة الخارجية الدكتور ماجد القصبي 8 وزراء ومسؤولين بارزين على هامش زيارته الرسمية لمملكة السويد.

وبحث خلال اللقاءات الثنائية تعزيز العلاقات بين البلدين، وفرص التعاون المشترك في ضوء رؤية المملكة 2030، وسبل تعزيز الابتكار والمشروعات الرائدة ونقل التقنيات المتطورة وتوطينها، وإبراز ما حققته المملكة من إصلاحات اقتصادية في مجالات متعددة مرتبطة بالبيئة التجارية والاستثمارية والإصلاحات التشريعية، وجهود تمكين المرأة والحفاظ على البيئة والطاقة المتجددة والنظيفة والمنشآت الصغيرة والمتوسط.

وحضر هذه اللقاءات نائب وزير التجارة الدكتورة إيمان المطيري، وسفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة السويد وجمهورية آيسلندا إيناس الشهوان، ووكيل الهيئة العامة للتجارة الخارجية للعلاقات الدولية المهندس جابر المشعل، ورئيسة مجلس الأعمال السعودي السويدي لبنى العليان، وأعضاء من الوفد المرافق.

دعوة للاستثمار

وكان وزير التجارة، رئيس مجلس الهيئة العامة للتجارة الخارجية الدكتور ماجد القصبي، ووزيرة التجارة الخارجية بمملكة السويد، آن هالبرج، افتتح في ستوكهولم أمس، مجلس الأعمال (السعودي-السويدي) بحضور أعضاء المجلس وقطاع الأعمال والمستثمرين في البلدين.

ودعا القصبي الشركات السويدية إلى الاستثمار في المملكة في القطاعات الواعدة واستثمار فرص ومبادرات رؤية المملكة 2030 خصوصا في الصناعات التحويلية ومختلف القطاعات الواعدة كالتجارة الالكترونية وتقنية المعلومات وغيرها.

وأكد أن مجلس الأعمال يعد ركيزة رئيسة في تحفيز وتشجيع القطاع الخاص من كلا الجانبين، والإسهام في تطوير العلاقات الثنائية ونقل الخبرات والمعارف ووضع خطط وبرامج لاغتنام الفرص الاستثمارية المتاحة وتحويلها إلى شراكات ملموسة.

تبادل الخبرات

وقال القصبي «إن المملكة حريصة على تعزيز التعاون التجاري وتسهيل نفاذ الصادرات إلى السويد والدول الإسكندنافية وتبادل الخبرات والمعارف»، مضيفا «إن المملكة تعد أكبر شريك اقتصادي في الشرق الأوسط للسويد والشريك التجاري الأول من بين الدول الإسكندنافية، إذ بلغ حجم التبادل التجاري في آخر خمس سنوات أكثر من 6 مليارات دولار».

فرص استثمارية

وتطرق القصبي إلى أبرز الإصلاحات الاقتصادية في ظل رؤية المملكة 2030، وأهم الفرص الاستثمارية، ومنجزات المملكة في تمكين المرأة والمحافظة على البيئة ومجالات الطاقة النظيفة والمتجددة، والتقدم في السياسات التجارية وتحسين بيئة الأعمال.

واستعرضت نائب وزير التجارة، الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتنافسية الدكتورة إيمان المطيري أبرز الإصلاحات الاقتصادية في ظل رؤية المملكة 2030، التي أسهمت في إيجاد بيئة تنافسية معززة للنمو الاقتصادي من خلال عدد من الإصلاحات التنظيمية والتشريعية والإجرائية في قطاعات مختلفة.

خارطة طريق

وانعقدت اللجنة السعودية السويدية المشتركة في دورتها الثانية بهدف تعزيز التعاون المشترك وجرى خلالها توقيع محضر اجتماع اللجنة المشتركة، الذي يرسم خارطة الطريق لتعزيز التعاون في جميع القطاعات بين البلدين.

وشهد مجلس الأعمال السعودي السويدي واللجنة المشتركة حضور ومشاركة سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة السويد وجمهورية أيسلندا إيناس الشهوان، ووكيل الهيئة العامة للتجارة الخارجية للعلاقات الدولية المهندس جابر المشعل، ورئيسة مجلس الأعمال السعودي السويدي واللجنة التنفيذية لبنى العليان، وأعضاء المجلس، وهم: سعود السليمان، فهد أبو نيان، خالد الجفالي، عبدالرحمن الزاهد، خالد سليماني، وأحمد العطية، وعبدالرحمن المعيبد، إضافة إلى ممثلين للقطاع الخاص.

القصبي يلتقي 8 مسؤولين سويديين:

وزيرة الخارجية آن ليندي.

وزيرة التجارة الخارجية آن هالبرج.

وزير الطاقة والتنمية الرقمية أندرس يجيمان.

وزيرة التعليم العالي والبحوث ماتيلدا إيرنكرانس.

المدير العام للمجلس الوطني للتجارة أندرس أنليد.

المدير العام للوكالة السويدية لائتمان الصادرات آنا كارين.

الرئيس التنفيذي لمجلس التجارة والأعمال السويدي يان لارسون.

رئيس الجانب السويدي في مجلس الأعمال ماركوس والنبرغ.