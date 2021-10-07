أمير المدينة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - المنورة الأمير فيصل بن سلمان كرم أعضاء مجلس إدارة شركة رؤى المدينة القابضة السابق في دورته الثالثة، بحضور رئيس مجلس إدارة الشركة الجديد المهندس محمد الخليل.

جاء ذلك خلال استقباله بمقر الإمارة لرئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة السابق والجديد، حيث قدم الأمير فيصل بن سلمان الشكر والتقدير لأعضاء المجلس على إسهاماتهم خلال فترة عملهم، كما بارك لأعضاء المجلس الجديد راجيا لهم التفيق فيما تضطلع به الشركة من دور مهم لخدمة المدينة المنورة.

يذكر أن شركة رؤى المدينة القابضة هي إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة، حيث تهدف الشركة إلى رفع جاهزية منطقة المسجد النبوي الشريف، واستضافة أكبر عدد من الزائرين للمدينة المنورة. وتبلغ المساحة الإجمالية لمشروع رؤى المدينة مليونا و500 م2.

ويشمل المشروع منظومة فندقية وتجارية وسكنية متكاملة؛ لإثراء وتعزيز تجربة الزيارة لساكني وزائري المدينة المنورة.