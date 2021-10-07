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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - من أيرلندا بحث مع قطاع الأعمال السعودي بغرفة الرياض، أوجه التعاون المشترك وسبل الاستفادة من الفرص لاستثمارية في اقتصاد البلدين، ووسائل زيادة حجم التبادل التجاري. وأوضح رئيس مجلس الأعمال السعودي الأيرلندي جوزيف لينش أن العلاقات التجارية بين البلدين تتميز بالقوة والمتانة والتعاون المشترك، منوها لما يضطلع به المجلس من دور لتوطيد العلاقات بين قطاعي الأعمال وما حققه من إنجازات ولقاءات لتطوير العلاقات التجارية والاقتصادية بين الدولتين.



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