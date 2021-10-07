مكة المكرمة تتصدر مخالفات النقل في سبتمبر

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نفذت الهيئة العامة للنقل حملات رقابية ميدانية نتج عنها 90,724 عملية فحص خلال شهر سبتمبر 2021، منها 86,551 عملية فحص لمركبات النقل، و3941 زيارة ميدانية لمنشآت النقل في المملكة.

وأوضحت الهيئة في بيان أمس أنها رصدت خلال الحملات 12,369 مخالفة منها 145 مخالفة للإجراءات الاحترازية، و232 عملية فحص للمركبات الأجنبية.

وكانت منطقة مكة المكرمة أعلى المناطق في تسجيل المخالفات خلال شهر سبتمبر حيث بلغت 4247 مخالفة، تليها المنطقة الشرقية بـ 2889 مخالفة، ومن ثم منطقة الرياض لتسجل 1755 مخالفة، وسجلت نسبة الالتزام والامتثال العام للأنظمة 86% خلال الشهر الماضي سبتمبر 2021م.

وتنوعت المخالفات المرصودة ما بين تشغيل مركبة نقل بدون الحصول على بطاقة تشغيل، واستعمال سيارة في النشاط لمدة تزيد عن العمر التشغيلي المعتمد، وعدم تركيب حواجز الحماية الأمامية أو الخلفية أو الجانبية للشاحنة، وكذلك عدم التقيد بوضع العبارات واللوحات أو العلامات اللازمة داخل السيارة وفق اللائحة، وسجل نشاط نقل البضائع أعلى الأنشطة في رصد المخالفات، ومن ثم بقية الأنشطة كالأجرة والنقل المتخصص وتأجير السيارات.

حملات هيئة النقل خلال سبتمبر 2021







90,724 عملية فحص توزعت إلى:



86,551 عملية فحص لمركبات نقل



3941 زيارة ميدانية لمنشآت النقل



المخالفات:

الإجمالي 12,369 مخالفة

أعلى 3 مناطق:





مكة المكرمة 4247 مخالفة



الشرقية 2889 مخالفة



الرياض 1755



مخالفة أبرز المخالفات: