مكة المكرمة تتصدر مخالفات النقل في سبتمبر

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وأوضحت الهيئة في بيان أمس أنها رصدت خلال الحملات 12,369 مخالفة منها 145 مخالفة للإجراءات الاحترازية، و232 عملية فحص للمركبات الأجنبية.
وكانت منطقة مكة المكرمة أعلى المناطق في تسجيل المخالفات خلال شهر سبتمبر حيث بلغت 4247 مخالفة، تليها المنطقة الشرقية بـ 2889 مخالفة، ومن ثم منطقة الرياض لتسجل 1755 مخالفة، وسجلت نسبة الالتزام والامتثال العام للأنظمة 86% خلال الشهر الماضي سبتمبر 2021م.
وتنوعت المخالفات المرصودة ما بين تشغيل مركبة نقل بدون الحصول على بطاقة تشغيل، واستعمال سيارة في النشاط لمدة تزيد عن العمر التشغيلي المعتمد، وعدم تركيب حواجز الحماية الأمامية أو الخلفية أو الجانبية للشاحنة، وكذلك عدم التقيد بوضع العبارات واللوحات أو العلامات اللازمة داخل السيارة وفق اللائحة، وسجل نشاط نقل البضائع أعلى الأنشطة في رصد المخالفات، ومن ثم بقية الأنشطة كالأجرة والنقل المتخصص وتأجير السيارات.
حملات هيئة النقل خلال سبتمبر 2021
- 90,724 عملية فحص توزعت إلى:
- 86,551 عملية فحص لمركبات نقل
- 3941 زيارة ميدانية لمنشآت النقل
المخالفات:
الإجمالي 12,369 مخالفة
أعلى 3 مناطق:
- مكة المكرمة 4247 مخالفة
- الشرقية 2889 مخالفة
- الرياض 1755
مخالفة أبرز المخالفات:
- تشغيل مركبة نقل بدون بطاقة تشغيل.
- استعمال سيارة في النشاط لمدة تزيد عن العمر التشغيلي.
- عدم تركيب حواجز الحماية الأمامية أو الخلفية أو الجانبية للشاحنة.
- عدم التقيد بوضع العبارات واللوحات أو العلامات اللازمة داخل السيارة.
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