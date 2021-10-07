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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بنك التنمية الاجتماعية اختتم الورش التدريبية الـ19 للبرنامج العالمي «إمبريتك»، التي استمرت لمدة 6 أيام في الرياض، بالتعاون مع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية. وبلغ عدد المستفيدين من الورشة 25 ريادي من مختلف قطاعات الأعمال، استطاعوا خلال ستة أيام تحقيق مبيعات عالية، وذلك من خلال تكوينهم لمجموعات وتحديد أفكار لكل مشارك والعمل على تنفيذها وتسويقها على أرض الواقع، حيث يتم تقديم هذه الورشة من قبل فريق سعودي ودولي معتمد من منظمة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية UNCTAD .



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