شكرا لقرائتكم خبر عن فى 9 نقاط تعرف على تطور تحويلات العاملين فى الخارج 2021/2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستهدف الحكومة زيادة تحويلات العاملين بالخارج خلال العام المالى 2021/2022، بحيث تعد نصف إجمالى العملة الأجنبية التى تأتى مصر من العمالة المصرية بالخارج.

1- تزايد تحويلات المصريين العاملين بالخارج لـ 30 مليار دولار

2- بلغت 28.5 مليار دولار من يوليو وحتى مايو 2020-2021

3- بلغت 25.2 مليار دولار من العام المالي السابق 2019-2020

4- تأتى مصر في المرتبة السادسة، بين الدول الأكثر استقبالاً للتحويلات من الخارج، بحجم تحويلات، بلغ 24.4 مليار دولار، في عام 2020.

5- بلغ حجم تحويلات المصريين بالخارج، 23.4 مليار دولار خلال الفترة بين شهري يوليو ومارس، من العام المالي 2020-2021.

6- شهدت ارتفاعا خلال شهر مايو 2021 بمعدل سنوي بلغ 45.2% لتسجل نحو 2.6 مليار دولار (مقابل نحو 1.8 مليار دولار خلال شهر مايو 2020).

7- ارتفعت تحويلات العامليين خلال العام 2020/2021 بمعدل 13.2%

8- بلغ اجمالى التحويلات خلال 2020/2021 ، حوالى 31.4 مليار دولار

9- رتفعت التحويلات خلال شهر يونيو 2021 بمعدل سنوي بلغ 15.5% لتسجل نحو 2.9 مليار دولار.