تبدأ من 65 جنيهًا.. تعرف على أسعار حلوى المولد بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

طرحت وزارة التموين والتجارة الداخلية، ممثلة فى الشركة العامة لمخابز القاهرة الكبرى إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية، حلوى المولد بالمنافذ التابعة للشركة، بتخفيضات تبدأ من 20%.

وفقًا لما حددته هيئة البحوث، فإن موعد المولد النبوي 2021 سيكون يوم 12 من ربيع الأول من العام الهجري 1443، الذي يوافق يوم الإثنين 18 أكتوبر 2021.

ووفقًا لقرار مجلس الوزراء المعمول به، بترحيل الإجازات في منتصف الأسبوع إلى يوم الخميس التالي في الأسبوع نفسه، فمن المتوقع أن يتم ترحيل إجازة المولد النبوي 2021 إلى يوم الخميس الموافق 21 من الشهر ذاته.

ويمكن شراء حلوى المولد من المنافذ التابعة للشركة العامة لمخابز القاهرة، وعددها 15 منفذًا بمحافظات القاهرة والجيزة، كما يتم توفير حلوى المولد، لمنافذ المجمعات الاستهلاكية، حيث يتم طرح حلوى المولد فى عيد المولد النبوي، بتخفيضات تتراوح من 20 إلى 25%، مقارنة بالأسعار فى الأسواق.

ووفرت شركة مخابز القاهرة الكبرى، في ما يقرب عدد 20 منفذا تقريبا تابع للشركة، والتي تحمل اسم منافذ «كايرو بيك» لبيع معلبات حلاوة المولد، فضلا عن ضخ الشركة القابضة لعدد 1300 مجمع على مستوى محافظات الجمهورية لنفس علب حلاوة المولد أيضا.

وفيما يلي أسعار حلوى المولد بمنافذ المجمعات الاستهلاكية:

- طرح حلوى المولد بـ 65 جنيها للكيلو السادة وعبوة كارتون 2 كيلو سادة لوكس بـ 130 جنيها.

- طرح عبوة "باغ" 2 كيلو سادة بـ150 جنيها وعبوة سادة 3 كيلو بـ200 جنيه".

- طرح عبوة سادة لوكس "كارتون" 5 كيلو بـ 375 جنيها "عبوة مميزة بالأصناف".

- طرح أنواع فاخرة بالمكسرات عبوة 3 كيلو "كارتون" بـ350 جنيها، وعبوة 3 كيلو فاخرة مكسرات " باغ" بـ 375 جنيها.

- طرح عبوة 5 كيلو فاخرة بالمكسرات بـ550 جنيها "مميزة بالأصناف" وعبوة 6 كيلو فاخرة بالمكسرات بـ 650 جنيها.

- خصم 10% للكميات التى لا تقل عن 500 كيلو.