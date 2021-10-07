شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن إنشاء 6 آلاف برج اتصالات فى مصر خلال 3 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقعت شركتين اتفاقية للحصول على ترخيص من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، يتيح لها إنشاء وتأجير أبراج الاتصالات داخل مصر، عبر شركة مزمع تأسيسها بينهما، حيث يستهدف الإتفاق انشاء 6000 برج محمول خلال ثلاث سنوات، ويقدم الخليج 365 أسئلة واجوبتها عن خطة انشاء ابراج المحمول.





ما هو الهدف من خلال تأسيس شركة لإنشاء أبراج المحمول؟

تهدف الشراكة إلى تلبية الاحتياجات الخاصة بالسوق المصرى من خلال بناء نحو 6000 برج اتصالات لاسلكية على مدار الثلاث سنوات القادمة، وتحقيق خطة الانتشار وفقاً لمخطط العمل واشتراطات الترخيص ذات الصلة.

كما يتيح الترخيص إمكانية الاستحواذ على أبراج اتصالات لاسلكية مملوكة للغير وذلك بغرض استخدامها فى تقديم الخدمات محل الترخيص.





ما هى الابراج التشاركية وما هو الهدف من إنشائها؟

الأبراج التشاركية تساعد مشغلى الاتصالات فى التركيز بشكل أكثر فعالية على رضا العملاء وانتشار الخدمة وتحسينها بسرعة وفاعلية وكذلك تنوع الخدمات والتوسع فى تغطية الشبكات من خلال تقليل العبء الداخلى لإدارة الأصول بتخفيض كل من تكاليف التشغيل وتكاليف رأس المال؛ حيث تقوم شركة الابراج التشاركية بانشاء الابراج وتحمل التكاليف الرأسمالية والتشغيلية، ومن ثم تقوم بتأجير الابراج لمشغلى الاتصالات لوضع اجهزة الاتصالات الخاصة بهم.





هل لمشغلى الخدمة الحق فى بناء ابراج اتصالات خاصة بهم؟ نعم، لمشغلى الاتصالات الحق فى بناء ابراج الاتصالات الخاصة بهم اضافة الى الابراج التشاركية، كما أن اختيار التشارك على الابراج هو خيار تجارى وفنى لمشغلى الاتصالات مما يتيحه من مزايا تجارية وسرعة فى تنفيذ خطط التغطية وأيضا الوصول إلى أكبر قدر من التغطية فى حال وجود ندرة فى أماكن انشاء الابراج، وخاصة فى الأماكن المحرومة والتى تسعى الدولة إلى تغطيتها بشبكات الاتصالات لتحقيق خططها من أجل مجتمع رقمى وذلك من خلال تحقيق التوازن وتحفيز المنافسة بين الشركات.





ما هى التفاصيل الخاصة بإنشاء 6 آلاف برج اتصالات فى مصر خلال 3 سنوات؟

وقع الاتفاقية شركة مصر الرقمية (أكبر مساهمى شركة ابراج مصر للخدمات التكنولوجية) و IHS Netherlands GCC B.V و IHS Netherlands EGY B.V معاً (IHS Towers) بحضور الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووفقا للإتفاق ستمتلك شركة مصر الرقمية للاستثمار على 20% من شركة IHS Telecom Towers Egypt SAE ، فى حين ستمتلك شركة IHS Towers على 80%.

كما وقع التحالف الجديد على وثيقة الترخيص ومن المتوقع انهاء إجراءات الحصول على الترخيص خلال هذا الأسبوع بعد سداد رسوم الترخيص.