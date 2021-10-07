أخبار اقتصاد اليوم.. المالية: عدد المسجلين فى نظام تسجيل الشحنات تجاوز 21 ألفا

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القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الخميس 7 – 10 – 2021، عددا من الاحداث الاقتصادية التي تم رصدها الخليج 365 على مدار اليوم وكان من بينها الآتى:-

المالية: عدد المسجلين فى نظام تسجيل الشحنات تجاوز 21 ألفًا

انتظمت حركة التجارة بالمنافذ الجمركية بالموانئ البحرية، بالتزامن مع بدء التطبيق الإلزامى لمنظومة التسجيل المسبق للشحنات «ACI» اعتبارًا من الأول من أكتوبر الحالى، خاصة فى ظل المتابعة الدقيقة واللحظية التى يحرص عليها الدكتور محمد معيط وزير المالية، من خلال توجيهاته المستمرة للمسئولين عن المنظومة الجمركية بالتواجد الميدانى بالمنافذ، والتعرف على الطبيعة على أى تحديات قد تُواجه مجتمع الأعمال، والتعامل الفورى معها وفقًا لأحدث الخبرات الدولية، وتقديم «المشورة» والدعم الفنى العاجل.

استعرض محمد معيط ، وزير المالية، فى عدد من اللقاءات المتتالية مع الدكتور إيهاب أبو عيش نائب الوزير لشئون الخزانة، والشحات غتورى ،رئيس مصلحة الجمارك، والدكتورة منى ناصر مساعد الوزير للمتابعة وتطوير الجمارك، ومسئولى الشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الإلكترونية «MTS»، آخر المستجدات فى تطوير وميكنة المنظومة الجمركية، ونتائج زياراتهم الميدانية للمنافذ، واطمأن على انتظام حركة التجارة بالموانئ البحرية عبر منظومة التسجيل المسبق للشحنات «ACI»، التى أثبتت كفاءتها وقدرتها على الإسهام الفعال فى تحقيق المستهدفات المنشودة بتقليص زمن الإفراج الجمركى، وخفض تكلفة عملية الاستيراد والتصدير، ومن ثم خفض أسعار السلع والخدمات بالأسواق المحلية، وتشجيع الصادرات المصرية، على نحو يساعد فى تسهيل حركة التجارة وتحفيز الاستثمار، وتحسين ترتيب مصر فى مؤشرات التنافسية الدولية.

مصر وفرنسا يدرسان تعزيز التعاون في مجال السياحة

استهل، الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار لقاءاته الرسمية التي سيعقدها خلال زيارته الحالية للعاصمة الفرنسية باريس مع كبار المسئولين الحكوميين الفرنسيين، بلقاء Jean Baptiste Lemoyne وزير الدولة للسياحة والفرنسيين بالخارج والفرانكوفونية، وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات الهامة التي من شأنها تعزيز سبل التعاون بين البلدين في مجال السياحة ودفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة إلى مصر من فرنسا، وذلك بحضور السفير علاء يوسف سفير مصر في باريس.

وفى بداية اللقاء، أعرب الدكتور خالد العناني عن عمق العلاقات الثنائية بين مصر وفرنسا على المستويين الرسمي والشعبي، مشيراً إلى التعاون المثمر بين البلدين في العديد من المجالات منها السياحة والآثار.

وقام الوزير بإلقاء الضوء على المقاصد والمزارات السياحية المختلفة بمصر.

التنظيم والإدارة يوافق على التسوية لـ2869 موظفا خلال شهر سبتمبر الماضى

أعلن الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن الانتهاء من إعادة التعيين بالمؤهل الأعلى والمعروف بـ "التسوية" لعدد 2869 موظفا بوحدات الجهاز الإداري للدولة خلال شهر سبتمبر الماضي، وقام الجهاز بإرسال موافقته إلى وزارة المالية لإعمال شئونها.

وأشار رئيس الجهاز إلى أنه من الوحدات التي تم التسوية بها منها، وزاراتي الأوقاف والزراعة واستصلاح الأراضي والهيئة العامة للتأمين الصحي، ودواوين عموم محافظات سوهاج، القليوبية، الغربية، كفر الشيخ، مطروح، الشرقية، وبني سويف، لافتا إلى أن إعادة التعيين "التسوية" مرهونة بموافقة لجنة الموارد البشرية واعتماد السلطة المختصة لمحضر اللجنة حتى موعد أقصاه الأول من نوفمبر 2019، طبقا لقانون الخدمة المدنية الصادر برقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.

التخطيط: نصف إجمالي العملة الأجنبية التى تأتى مصر من العمالة المصرية بالخارج

استقبلت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لمتابعة سير وتنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية والذي يمثل المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي.

وحضر اللقاء الدكتورة ندى مسعود، المستشار الاقتصادي لوزيرة التخطيط، والدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، والدكتور عمرو بصيلة، رئيس قطاع مدارس التكنولوجيا التطبيقية بوزارة التربية والتعليم، والدكتورة حنان نظير، مستشار المجلس القومي للأجور بوزارة التخطيط.

وأوضحت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الفكرة الأساسية من الإصلاحات تعتمد على إصلاح بعض الاختلالات بالاقتصاد المصري، وضمان جعل هذا الاقتصاد أكثر قوة وصلابه، متابعة أنه يتم العمل على ثلاثة محاور أساسية تتضمن قطاعات الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات باعتبارهم قطاعات الاقتصاد الحقيقي مع التركيز على عدد من المحاور الأخرى المتقاطعة مع تلك المحاور الأساسية في خطة الإصلاحات الهيكلية والتي تتضمن محور سوق العمل موضحة أهمية الجزء الخاص بالتعليم الفني في سوق العمل، بالإضافة إلى محور تنمية دور القطاع الخاص وأيضًا محور الحوكمة والشمول المالي.

جهاز تنمية المشروعات يوفر خطوط أوتوبيسات مجانية لنقل الزوار إلى معرض تراثنا

تنطلق فعاليات معرض تراثنا للحرف اليدوية والتراثية 2021 في دورته الثالثة، السبت المقبل 9 أكتوبر وحتى 15 من الشهر نفسه، وذلك بمركز مصر للمعارض الدولية بمحور المشير بالتجمع الخامس في القاهرة، بمشاركة 1500 مبدع وفنان من جميع محافظات الجمهورية، وذلك لعرض الآلاف من المنتجات والقطع الفنية المستوحاة من التراث المصري الأصيل، وبأسعار تنافسية.

وأعلن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، الجهة المنظمة للمعرض، عن تقديم خدمات مجانية لانتقال الجمهور للمعرض، حيث تم تخصيص 3 خطوط أوتوبيسات مجانية ومكيفة الهواء لخدمة الزوار، تبدأ رحلاتها من الميادين الهامة والكبرى في القاهرة وحتى مركز مصر للمعارض الدولية، على أن تكون هناك رحلة كل نصف ساعة (ذهابًا وعودة) على مدار اليوم، وتبدأ الرحلات من 10 صباحًا فيما تنطلق آخر رحلة من المعرض 10 ونصف مساءً.

الخط الأول: ميدان التحرير (أمام جو باص) - ميدان رمسيس (أمام مسجد الفتح) - ميدان العباسية (أسفل كوبري العباسية) - نادي السكة الحديد - المعرض، والعودة في نفس الخط.

تفاصيل خطة الإسكان وشركات المياه وأجهزة المدن للاستعداد لموسم الشتاء والأمطار

عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعه الدورى مع مسئولى قطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحى بالوزارة، وبحضور مسئولى الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لمتابعة الاستعدادات التى تم اتخاذها من قِبَلِ الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، وشركاتها التابعة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وأجهزة المدن الجديدة، لمواجهة مخاطر التقلبات الجوية والأمطار الشديدة بموسم الشتاء المقبل، وآثارها السيئة على المناطق العمرانية، وذلك من أجل حماية المواطنين من تلك الأخطار، والحفاظ على الاستثمارات والثروة العقارية.

واستمع الوزير إلى شرح من مسئولى الشركة القابضة وهيئة المجتمعات العمرانية، عن تنفيذ التوجيهات التى سبق أن أصدرها، بشأن الاستعداد لسقوط الأمطار، وتشمل، رفع حالة الطوارئ، والاستعداد بالطاقة القصوى، وحصر أعداد المعدات والعاملين بشركات المياه وأجهزة المدن الجديدة، وإعداد فرق عمل تكون جاهزة ومستعدة على مدار الـ24 ساعة، وحصر النقاط الساخنة لتجمع مياه الأمطار بالمحافظات والمدن الجديدة، ووضع خطط للتعامل معها، وخطط لتمركز المعدات والعمالة بتلك النقاط قبل المواعيد المتوقعة لسقوط الأمطار، والتى يتم الحصول عليها بشكل دائم من خلال التنسيق مع هيئة الأرصاد الجوية، والتنسيق مع شركة المقاولون العرب، وجميع المقاولين العاملين بالمشروعات المختلفة، من أجل الاستعانة بمعداتها فى مواجهة الأمطار الشديدة، ووضع خطط لاستدعاء المعدات، والتأكد من جاهزيتها على مدار اليوم.

الغرفة التجارية بالجيزة تطلق السبت المقبل ملتقى توظيف لتوفير 6000 وظيفة

فى إطار الدور المجتمعى والخدمى الذى تقدمه الغرفة التجارية بالجيزة، للمجتمع الجيزاوى عامة وأعضاء الجمعية العمومية للغرفة خاصة وتحت مظلة خطة الدولة المصرية ومبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى للتنمية المستدامة، والتى بدورها تساعد فى القضاء على البطالة، تطلق الغرفة السبت القادم الموافق 9 أكتوبر الملتقى التوظيفي الأكبر بالتعاون مع محافظة الجيزة ومديرية القوى العاملة فى أرض المطاحن بشارع الملك فيصل بالهرم بمشاركة أكثر من 97 شركة ومؤسسة كبرى منهم 50 شركة متواجدين داخل المخيم المكيف الذى يقام فيه الملتقى و47 شركة تتواصل مع طالبى الوظائف من خلال مواقعهم الإلكترونية، وذلك لتنفيذ الاشتراطات الخاصة بالإجراءات الاحترازية.

من جانبه، أكد محمد إمبابى، رئيس الغرفة التجارية بالجيزة، أن الملتقى التوظيفى سيشارك فيه ما يقرب من 97 شركة فى كافة المجالات ومنها العقارات والاتصالات والسيارات والخدمات الإلكترونية، وذلك بتوفير أكثر من 6000 آلاف وظيفة لمختلف المؤهلات الدراسية ومختلف الأعمار، مشيرا إلى أن هذا الملتقى يعد الأكبر من حيث توفير الوظائف المتاحة وعدد الشركات المشاركة فى الملتقى.

أسعار الدولار اليوم الخميس 7 أكتوبر 2021

شهد سعر الدولار اليوم الخميس الموافق 7 أكتوبر 2021، استقرارا أمام الجنيه المصرى، وذلك لتعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر اليوم بمناسبة عيد القوات المسلحة (السادس من أكتوبر)، ليثبت سعره فى بنكى "الأهلي المصري وبنك مصر" عند 15.64 جنيه للشراء، 15.74 جنيه للبيع، وفى بنك البنك التجارى الدولى ثبت عند 15.66 جنيه للشراء، 15.76 جنيه للبيع، بينما سجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى عند سعر 15.65 جنيه للشراء، 15.75 جنيه للبيع.

وأكد البنك المركزى المصرى، على أن يُستأنف العمل صباح يوم الأحد الموافق 10 أكتوبر 2021.

ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها.

وسجل سعر الدولار فى البنوك كالتالى:

سعر الدولار فى البنك المركزى المصري

15.66 جنيه للشراء.

15.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلي المصري

15.64 جنيه للشراء.

15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

15.65 جنيه للشراء.

15.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

15.66 جنيه للشراء.

15.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

15.64 جنيه للشراء.

15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

15.66 جنيه للشراء.

15.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

15.68 جنيه للشراء.

15.76 جنيه للبيع.