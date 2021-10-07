شكرا لقرائتكم خبر عن سعر اليورو اليوم الخميس 7 أكتوبر 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد سعر اليورو اليوم الخميس 7 أكتوبر 2021، ثباتا أمام الجنيه المصرى، وذلك لتعطيل العمل بالبنوك المصرية بمناسبة الاحتفال بانتصارات "السادس من أكتوبر"، ليستقر سعره فى البنك الأهلى المصري عند 18.03جنيه للشراء، و18.26 للبيع، وفى بنك الاسكندرية ثبت سعره عند 18.02جنيه للشراء، و18.27 للبيع، أما متوسط سعر صرف اليورو فى البنك المركزى المصرى سجل 18.07جنيه للشراء، و18.19 جنيه للبيع. ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديث فورى للأسعار حال تغيرها. سجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى: سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى18.07جنيه للشراء. سجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى: سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى18.07جنيه للشراء. 18.19جنيه للبيع. سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى 18.03جنيه للشراء. 18.26جنيه للبيع. سعر اليورو فى بنك مصر18.03جنيه للشراء. سعر اليورو فى بنك مصر18.03جنيه للشراء. 18.26جنيه للبيع. سعر اليورو فى بنك الإسكندرية18.02جنيه للشراء. سعر اليورو فى بنك الإسكندرية18.02جنيه للشراء. 18.27جنيه للبيع. سعر اليورو فى بنك البركة 18.15 جنيه للشراء. 18.31 جنيه للبيع. سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib18.05 جنيه للشراء. سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib18.05 جنيه للشراء. 18.28 جنيه للبيع. سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى18.15 جنيه للشراء. سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى18.15 جنيه للشراء. 18.28 جنيه للبيع.