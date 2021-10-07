شكرا لقرائتكم خبر عن صعود بورصات السعودية والإمارات والكويت بجلسة الخميس.. وخلل ببورصة قطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباين أداء بورصات الخليج، خلال تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، إذ ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بنسبة 0.17% رابحًا 19.45 نقطة ليغلق عند مستوى 11591.33 نقطة، وصعد المؤشر العام لسوق دبي المالي، بنسبة 0.76% رابحًا 20.94 نقطة ليغلق عند مستوى 2772.44 نقطة، وقفز المؤشر العام لسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بنسبة 0.71% رابحًا 54.52 نقطة ليغلق عند مستوى 7709.35 نقطة، فيما تراحعت بورصتي البحرين وقطر.

وأعلنت بورصة قطر، عن حدوث خلل فني في نظام إحتساب المؤشرات ببورصة قطر ، ويتم حالياً العمل على معالجة هذا الخلل، علماً بأن هذا الخلل ليس له أي تأثير على عمليات التداول.





بورصة السعوديةارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، بنسبة 0.17% رابحًا 19.45 نقطة ليغلق عند مستوى 11591.33 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.48% خاسرًا 113.86 نقطة ليغلق عند مستوى 23564.95 نقطة، وبلغ حجم التداول 167.7 مليون سهم بقيمة 6.6 مليار ريال.

وصعدت 10 قطاعات الأسهم السعودية، على رأسها الإعلام والترفيه بنسبة 1.54%، أعقبه قطاع المرافق العامة بنسبة 0.96%، يليه قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 0.92%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.81%، ثم قطاعي البنوك والتأمين بنسبة 0.78%، 0.76%، على التوالي، ثم قطاع الصناديق العقارية المتداولة بنسبة 0.65%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.49%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.34%، وأخيرًا قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.08%، فيما تراجع قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 1.69%، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 1.52%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 1.48%، ثم قطاع الأدوية بنسبة 0.99%، ثم قطاعي النقل والتطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 0.72%، 0.7%، على التوالي.

وقفز 50 سهمًا خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "جدوى ريت السعودية" بنسبة 6.26%، ثم سهم "الأسماك" بنسبة 5.71%، ثم سهم "التعاونية" بنسبة 4.63%، وتراجع 137 سهمًا على رأسها سهم "نسيج" بنسبة 9.9%، ثم سهم "وفرة" بنسبة 5.32%، ثم سهم "أسمنت حائل" بنسبة 4.08%، فيما تصدر سهم "الأسماك" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 477.2 مليون ريال سعودي.





بورصة دبيارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، بنسبة 0.76% رابحًا 20.94 نقطة ليغلق عند مستوى 2772.44 نقطة، وبلغ حجم التداول 129.6 مليون سهم محققة ما قيمته 143.2 مليون درهم من خلال تنفيذ 2799 صفقة لعدد 34 سهمًا، وصعدت 4 قطاعات ببورصة دبي على رأسها العقارات بنسبة 1.97%، أعقبه قطاع النقل بنسبة 1.06%، يليه قطاع البنوك بنسبة 0.38%، ثم قطاع السلع بنسبة 0.12%، فيما تراجع قطاع الاتصالات بنسبة 1.06%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.14%، وأخيرًا قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.02%.

وقفز 15 سهمًا ببورصة دبي، بختام جلسة الخميس، على رأسها سهم شركة المزايا القابضة بنسبة 14.70%، ثم سهم شركة إعمار العقارية بنسبة 2.55%، وتراجعت 9 أسهم على رأسها سهم شركة اكتتاب القابضة بنسبة 7.95%، ثم سهم شركة الإثمار القابضة بنسبة 2.87%، فيما تصدر سهم بنك الإمارات دبي الوطني قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 2.3 مليون ورقة بقيمة 30 مليون درهم، وتراجع السهم بنسبة 0.38%.





بورصة أبو ظبيكما ارتفع المؤشر العام لسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، بنسبة 0.71% رابحًا 54.52 نقطة ليغلق عند مستوى 7709.35 نقطة، وأغلق رأس المال السوقي عند مستوى 1.394 تريليون درهم، وبلغ حجم التداول 317.9 مليون سهم بقيمة 1.8 مليار درهم عبر تنفيذ 20.9 ألف صفقة.

وصعدت 6 قطاعات ببورصة أبو ظبي على رأسها الصناعة بنسبة 4.94%، أعقبه قطاع العقار بنسبة 2.71%، يليه قطاع البنوك بنسبة 1.18%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.5%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.43%، وأخيرًا قطاع الطاقة بنسبة 0.01%، فيما تراجع قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.99%، ثم قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.22%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.06%.

وارتفع 32 سهمًا ببورصة أبوظبي على رأسها سهم "شركة دار التأمين" بنسبة 14.94%، ثم سهم "شركة القدرة القابضة" بنسبة 14.81%، ثم سهم "شركة أسمنت رأس الخيمة للاستثمار" بنسبة 13.54%، وتراجع 13 سهمًا على رأسها سهم "شركة الوطنية للتكافل" بنسبة 10%، ثم سهم "شركة رأس الخيمة للدواجن" بنسبة 9.97%، ثم سهم "شركة أبو ظبي الوطنية لمواد البناء" بنسبة 9.56%، فيما تصدر سهم "بنك أبو ظبي الأول" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغت 371.5 مليون درهم.





بورصة الكويتكما ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.18% رابحًا 12.30 نقطة ليغلق عند مستوى 6883.51 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 0.01% رابحًا 0.35 نقطة ليغلق عند مستوى 7478.45 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.71% رابحًا 40.61 نقطة ليغلق عند مستوى 5723.74 نقطة، وارتفع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.59% رابحًا 34.85 نقطة ليغلق عند مستوى 5964.68 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 365.1 مليون سهم بقيمة 45 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 12953 صفقة، وصعدت 6 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها التكنولوجيا بنسبة 7.52%، أعقبه قطاع التأمين بنسبة 1.93%، يليه قطاع الخدمات المالية بنسبة 1.06%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية

بنسبة 0.99%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.23%، وأخيرًا قطاع البنوك بنسبة 0.1%، فيما تراجع قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.96%، ثم قطاع المنافع بنسبة 0.84%، ثم قطاعي المواد الأساسية والطاقة بنسبة 0.39%، 0.38%، على التوالي، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.18%، ثم قطاعي الرعاية الصحية والعقار بنسبة 0.04%، 0.03%، على التوالي.

بورصة البحرينتراجع المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، بنسبة 0.03% خاسرًا 0.44 نقطة ليغلق عند مستوى 1699.92 نقطة، وبلغ حجم التداول 5.8 مليون سهم بقيمة 527.8 ألف دينار بحريني، وهبط ببورصة البحرين قطاع السلع الاستهلاكية الكمالية بنسبة انخفاض 19% بضغوط هبوط سهم مجموعة فنادق الخليج بنسبة 1.51%، شركة البحرين للسينما بنسبة 0.44%، ثم قطاع المال بنسبة انخفاض 1.24% بضغوط هبوط سهمي مجموعة جي إف إتش المالية، بنك البحرين الوطني بنسبة 0.96%، 0.16%، على التوالي، فيما ارتفع قطاع الصناعات وحيدًا بنسبة نمو 4.61% مدفوعًا بصعود سهم إنوفست بنسبة 6.06%، وصعد سهمي شركة ناس، المصرف الخليجي التجاري بنسبة 2.78%، 1.47%، على التوالي.

بورصة قطرتراجع المؤشر العام لبورصة قطر، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، بنسبة 0.62% خاسراً 71.71 نقطة ليغلق عند مستوى 11535.21 نقطة، وبلغ حجم التداول 165.6 مليون سهم بقيمة 406.1 مليون ريال عبر تنفيذ 8713 صفقة، وتراجع 11 سهماً، واستقر سهمين.

وهبطت 5 قطاعات ببورصة قطر على رأسها الصناعات بنسبة 1.34%، أعقبه قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.40%، يليه قطاع العقارات بنسبة 0.36%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.36%، وأخيرًا قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.27%، فيما ارتفع قطاعي التأمين والاتصالات بنسبة 1.16%، 0.41%، على التوالي.