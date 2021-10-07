شكرا لقرائتكم خبر عن الغرفة التجارية بالجيزة تطلق السبت المقبل ملتقى توظيف لتوفير 6000 وظيفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى إطار الدور المجتمعى والخدمى الذى تقدمه الغرفة التجارية بالجيزة، للمجتمع الجيزاوى عامة وأعضاء الجمعية العمومية للغرفة خاصة وتحت مظلة خطة الدولة المصرية ومبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى للتنمية المستدامة، والتى بدورها تساعد فى القضاء على البطالة، تطلق الغرفة السبت القادم الموافق 9 أكتوبر الملتقى التوظيفي الأكبر بالتعاون مع محافظة الجيزة ومديرية القوى العاملة فى أرض المطاحن بشارع الملك فيصل بالهرم بمشاركة أكثر من 97 شركة ومؤسسة كبرى منهم 50 شركة متواجدين داخل المخيم المكيف الذى يقام فيه الملتقى و47 شركة تتواصل مع طالبى الوظائف من خلال مواقعهم الإلكترونية، وذلك لتنفيذ الاشتراطات الخاصة بالإجراءات الاحترازية.

من جانبه، أكد محمد إمبابى، رئيس الغرفة التجارية بالجيزة، أن الملتقى التوظيفى سيشارك فيه ما يقرب من 97 شركة فى كافة المجالات ومنها العقارات والاتصالات والسيارات والخدمات الإلكترونية، وذلك بتوفير أكثر من 6000 آلاف وظيفة لمختلف المؤهلات الدراسية ومختلف الأعمار، مشيرا إلى أن هذا الملتقى يعد الأكبر من حيث توفير الوظائف المتاحة وعدد الشركات المشاركة فى الملتقى.

وأضاف إمبابى فى بيان للغرفة، أن الملتقى سيتم تنظيمه بالتعاون مع محافظة الجيزة ومديرية القوى العاملة وتم تحديد موقع الملتقى بأرض، مشيرا إلى أنه تم التأكيد على الإجراءات الاحترازية اللازمة للحفاظ على سلامة المتقدمين من الشباب للبحث عن الوظائف.