شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الريال السعودى اليوم الخميس 7 أكتوبر 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ثبت سعر الريال السعودى اليوم الخميس 7-10-2021، أمام الجنيه المصرى، مسجلا ثباتا فى بنكى الأهلى المصرى وبنك مصر عند سعر 4.18 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، أما متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى سجل 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، وذلك لتعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر يوم الخميس الموافق ٧ أكتوبر، على أن يُستأنف العمل صباح يوم الأحد الموافق 10 أكتوبر 2021".

ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديث فورى للأسعار حال تغييرها.



وجاء سعر الريال السعودى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، كالتإلى: وجاء سعر الريال السعودى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، كالتإلى: سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى4.17 جنيه للشراء.

4.20 جنيه للبيع. سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى 4.18 جنيه للشراء.

4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية4.16 جنيه للشراء.

4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib4.17 جنيه للشراء.

4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك مصر4.18 جنيه للشراء.

4.19 جنيه للبيع.

4.20 جنيه للبيع. عر الريال السعودى فى بنك قناة السويس4.15 جنيه للشراء. عر الريال السعودى فى بنك قناة السويس4.15 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودى فى بنك البركة4.08 جنيه للشراء.

4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى4.11 جنيه للشراء.

4.20 جنيه للبيع.