شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تسجل 81.06 دولار لبرنت و77.03 دولار للخام الأمريكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت أسعار النفط اليوم 81.06 دولار للبرميل وذلك للعقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 77.03 دولار للبرميل.

وذكرت تقارير إعلامية عالمية، بأن أسعار النفط بالأسواق العالمية اليوم الخميس، هبطت للجلسة الثانية، وذلك مع الارتفاع غير المتوقع لمخزون الخام بالولايات المتحدة الأمريكية.

وسجلت أسعار عقود خام القياس العالمي برنت المكاسب الأسبوعية الرابعة لها على التوالي، بختام جلسات التداول بالأسواق الآجلة الجمعة الماضية، كما سجلت أسعار عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي المكاسب الأسبوعية السادسة له علي التوالي.